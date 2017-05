Os 8 melhores aplicativos que testamos em abril

São Paulo – O aplicativo de maior destaque entre os 24 que testamos no mês de abril foi o VAH. Ele é um comparador de preços de corridas de apps como Uber, Cabify, 99 e Easy. O foco dele é economizar seu dinheiro.

Aplicativos de finanças, GPS e entretenimento também se mostraram boas opções para estarem nos seus smartphones Android ou iPhones. Confira os 8 melhores apps do mês, segundo nossa avaliação semanal.

VAH

Grátis, em português, para Android e iPhone/iPad

Com o aumento da oferta de apps para transporte, tem sido mais difícil escolher o melhor em cada momento. Com o VAH, essa tarefa fica mais fácil. No app, basta colocar endereço de origem e de destino que ele faz a estimativa de preço em 99, Cabify e Uber. Ele ainda oferece ao usuário códigos de promoção para que a corrida fique mais barata. O VAH é apenas um comparador de preços. Para realizar a corrida, ainda é preciso ter os apps de transporte instalados no smartphone.

TomTom Go

Grátis, em português, para Android

O TomTom Go é um aplicativo de navegação GPS, como o Waze. Ele conta com estatísticas de trânsito em tempo real e pode calcular a melhor rota até o seu destino em cada trajeto que você fizer. O app é grátis e permite o download de mapas para poupar seus dados de internet móvel ou mesmo para ter navegação guiada por voz em locais sem rede de telefonia.

Outra diferença interessante do TomTom Go é que os prédios podem ser visualizados em 3D em bairros comerciais, como Pinheiros ou Vila Olímpia, em São Paulo. Isso pode te ajudar a encontrar um determinado prédio, especialmente se você olhar sua aparência no Google Street View, antes de sair de casa.

PicPay

Grátis, em português, para Android e iPhone

O PicPay é um app interessante. Ele permite que você transfira dinheiro para seus amigos sem o intermédio de um banco. Não é preciso recarregar um cartão vinculado ao aplicativo para funcionar. Em vez disso, você cadastra o seu cartão de crédito. Dessa forma, o dinheiro transferido gratuitamente ao seu amigo é registrado na fatura do seu cartão.

A vantagem desse método de transferência é poder pagar dívidas com amigos utilizando parte do crédito que você já tem. A transferência do valor recebido para a conta bancária também é grátis. A empresa monetiza seu serviço em acordos com estabelecimentos que aceitam seu prático método de pagamentos. Para o usuário, ao menos no momento, não há taxas.

WeSeekFood

Grátis, em português, para Android e iPhone

Este app é uma rede social especializada em gastronomia. Nele, você pode encontrar restaurantes bem avaliados, dar notas para os lugares que você visitar e também criar um guia gastronômico para você.

O app oferece alguns descontos para quem visitar alguns dos estabelecimentos indicados, o que pode ser uma boa pedida para quem está à procura de novos lugares para almoçar ou jantar. Fora isso, há também um clube de assinantes que oferece descontos de 10% em restaurantes, mediante pagamento de mensalidade de 7 reais.

Velox Tickets

Grátis, em português, para Android e iPhone

O Valox Tickets é um aplicativo de compra de ingressos de cinema. Você compra as entradas diretamente do celular, evitando filas para ver o filme que você deseja. O melhor é ter os ingressos impressos, mas a apresentação do código de compra via app também libera sua entrada na sessão. No entanto, somente o dono do CPF pode realizar a retirada dos ingressos no balcão. O app tem opções como Itaú Cinemas e PlayArte.

Musical.ly

Grátis, em português, para Android e iPhone

Musical.ly é um dos aplicativos do momento entre jovens. O objetivo é que os usuários criem pequenos clipes musicais. É possível aplicar alguns filtros sobre o vídeo—também dá para mudar a velocidade do vídeo. Depois disso, basta escolher uma trilha sonora e compartilhar o conteúdo com os amigos. Os vídeos podem ser compartilhados dentro do próprio app ou em redes sociais.

UnSeen

Grátis, em português, para Android

O Unseen é um app de privacidade que pode ajudar quem recebe muitas mensagens durante o dia. A notificação de leitura, bem como o status de online são eliminados para que você possa ver suas mensagens sem ter a pressão de precisar responder na hora. Ele funciona no WhatsApp, no Messenger, no Telegram e também no Viber.

Durante o uso, você verá anúncios que ocupam a tela toda algumas vezes por dia. Se quiser eliminar os anúncios, o app custa 3,99 reais. Testamos também uma suposta versão para iPhones, mas ela não funcionou.

Skoob

Grátis, em português, para Android e iPhone/iPad

O Skoob é uma rede social voltada para os amantes da literatura (o nome, aliás, é books de trás para frente). Além de adicionar contatos, o usuário pode cadastrar os livros que já leu, aqueles que tem em sua biblioteca ou criar uma lista de desejos. É possível buscar por nome do título, nome do autor, número de registro do livro (ISBN) e até ler o código de barras usando a câmera do smartphone. Algo interessante é o contador de páginas. O app analisa todos os livros marcos como lidos e soma a quantidade de páginas já lidas.