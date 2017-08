Os 6 melhores apps para Android e iPhone desta semana – 26/08

São Paulo – O destaque da nossa galeria de apps da semana é o Google Assistente, que agora pode ser usado também no iPhone. Ele é capaz de fornecer informações sobre o tempo, falar sobre as notícias, entre muitas outras tarefas.

Além dele, temos outras cinco opções, como um tradutor em tempo real para conversas por voz, um app para quem quer dormir melhor e outras três opções. Veja abaixo.

Google Assistente

Grátis, em português, para Android (no sistema) e iPhone

O Google Assistente chegou ao iPhone. O assistente pessoal estava restrito ao Android até esta semana. Agora, já é possível usar o app em português dentro do iOS. O assistente é capaz de fazer buscas no Google, acessar a previsão do tempo, informar sobre estabelecimentos comerciais nas proximidades, entre outras tarefas. Ele funciona pior do que no próprio Android. A explicação é que a Apple impõe alguns limites de API, impossibilitando o acesso do app a informações do sistema. A dica de EXAME é pedir ao assistente para que conte um fato curioso—você provavelmente vai aprender algo novo ali.

Sleepo

Grátis, em português, para Android

Se você gosta de dormir com barulho de chuva, este app pode ser uma boa pedida para o seu smartphone. Ele simula diversos sons que podem ser relaxantes ou ajudar a quem não consegue dormir no silêncio absoluto. Você pode criar combinações, como chuva com piano ou sons da floresta com chuva para personalizar a sua experiência auditiva. A versão sem anúncios do aplicativo custa 6,99 reais. No iPhone, você encontra opções semelhantes ao Sleepo, como esta.

IguanaFix

Grátis, em português, para Android e iPhone

IguanaFix é um app para quem precisa de assistência para pequenos serviços em casa, conserto de carro, além de outras tarefas. Pelo app, o usuário pode solicitar esses serviços. Alguns recursos adicionais facilitam o contato com o profissional. É possível cadastrar imagens para dar mais informações sobre o trabalho, acompanhar o contato em tempo real, entre outras coisas. Algo bacana é a possibilidade de obter um orçamento após responder cinco perguntas simples.

Diário – Controle de Humor (Daylio)

Grátis, em português, para Android e iPhone/iPad

O bem-estar é central na nossa qualidade de vida. Este aplicativo foi criado para que você registre como está se sentindo em determinado horário ao realizar uma determinada tarefa, como trabalhar ou ver filmes. Com o tempo, você poderá ver um histórico do seu humor e pode tentar reverter uma eventual tendência de mau-humor ou tédio.

iTranslate Converse

Grátis, em português, para iPhone

O iTranslate Converse é um aplicativo para tradução de conversas. A proposta é usar a tela do iPhone como o tradutor da conversa. Antes de começar, é preciso definir quais serão os idiomas da conversa—é possível escolher entre dezenas, o português, aliás, faz parte da lista. Um recurso interessante é a transcrição, que fica disponível mesmo depois que a conversa acabar. O Converse é da iTranslate, desenvolvedora de um famoso app de tradução. Este, no entanto, tem versão apenas para iPhone.

Beba Água

Grátis, em português, para Android

Este app é para quem precisa beber mais água no dia a dia. Ele permite configurar lembretes rapidamente e mostra em um gráfico o seu consumo de água nos últimos dias ou meses. As sugestões de hidratação aparecem no app de acordo com o seu peso. Como a água é um elemento que auxilia o processo de emagrecimento, o aplicativo traz um histórico do seu peso corporal que você pode atualizar quando quiser. Para ser usado sem anúncios, ele custa 5,99 reais. No iPhone, há alternativas, como o Beba Água.