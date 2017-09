Os 5 melhores apps para Android e iPhone desta semana – 02/09

São Paulo — O destaque da nossa seleção de aplicativos desta semana é o FemiTaxi, serviço de transporte que conta somente com motoristas mulheres. Além dele, temos apps para quem quer ficar saudável, editar fotos com qualidade, entre outras coisas.

Veja abaixo os melhores apps que testamos nesta semana.

FemiTaxi

Grátis, em português, para Android e iPhone

O FemiTaxi voltou às rodas de conversa após a escritora Clara Averbuck relatar um caso de abuso sexual por um motorista da Uber. O FemiTaxi tem uma proposta simples: oferece apenas motoristas mulheres para passageiras. No meio desta semana, a empresa afirmou que já via aumento de 144% nas corridas. De resto, ele parece um app tradicional de transporte. É possível pedir e pagar por um táxi no app, registrar locais favoritos e ver a localização no carro em um mapa, entre outras coisas. O FemiTaxi opera em Belo Horizonte, Campinas, Goiânia, Rio de Janeiro, Santos e São Paulo.

Kmais Clube

Grátis, em português, para Android e iPhone

O Kmais Clube é um clube de vantagens e descontos para quem é apaixonado por correr. Dentro do aplicativo, o usuário pode encontrar eventos de corrida em várias cidades do Brasil. Também é possível encontrar produtos com descontos para quem usar o app e acumula pontos gerados pelos exercícios físicos. Uma versão paga, que cobra 95 reais por ano, ainda oferece opções de treinos pré-configurados, ganha mais pontos, entre outros benefícios. O ponto no qual o app mais deixa a desejar é nas parcerias por descontos, que ainda são pouco variadas.

Quero Bolsa

Grátis, em português, para Android, iPhone e web

Procurando bolsas de estudos? O Quero Bolsa é um app que vai lhe ajudar. O aplicativo mostra bolsas de estudos com descontos de até 75% para cursos de graduação e pós-graduação de diversas áreas no país. O bacana é que, além de cursos presenciais, ele também mostra descontos disponíveis para cursos a distância. O Quero Bolsa já existe há algum tempo. A novidade é que nesta semana a empresa lançou seus apps para Android e iPhone. A opção de acessar o banco de dados pela web, por meio do site, continua valendo para quem preferir.

Tecnonutri

Grátis, em português, para Android e iPhone

O Tecnonutri é uma boa dica para quem quer ficar de olho na alimentação. Ao registrar as suas refeições, o aplicativo mostra quantas calorias foram ingeridas—uma listagem disponível com mais de 5.000 alimentos ajuda nessa tarefa. O aplicativo faz também uma contagem de micronutrientes. Ele ainda usa o sistema de notificações para lembrar o usuário de comer ou beber água ao longo do dia. O usuário ainda pode configurar metas de ingestão de nutrientes.

Lightroom

Grátis, em português, para Android e iPhone/iPad

Procurando uma boa opção de app para editar as fotos no smartphone ou no tablet? O Adobe Lightroom é uma das melhores opções para essa tarefa. Ele traz muitas opções de edição até a tela do seu dispositivo móvel. Com ele, é possível fazer ajustes de luminosidade, cores, contraste, entre muitas outras. Os comandos, adaptados para uma tela sensível ao toque, funcionam bem e não exigem uma prática para o uso.