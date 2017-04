Os 6 apps mais legais que testamos nesta semana – 29/04

São Paulo – O destaque da nossa galeria apps da semana é o TomTom Go. Ele funciona de forma parecida com o Waze, mas oferece download de mapas de outros recursos. Fora ele, testamos apps para ficar de olho nos gastos, melhorar a concentração e compartilhar imagens de outros usuários no Instagram. Confira a seguir.

TomTom Go

Grátis, em português, para Android

O TomTom Go é um aplicativo de navegação GPS, como o Waze. Ele conta com estatísticas de trânsito em tempo real e pode calcular a melhor rota até o seu destino em cada trajeto que você fizer. O app é grátis e permite o download de mapas para poupar seus dados de internet móvel ou mesmo para ter navegação guiada por voz em locais sem rede de telefonia.

Outra diferença interessante do TomTom Go é que os prédios podem ser visualizados em 3D em bairros comerciais, como Pinheiros ou Vila Olímpia, em São Paulo. Isso pode te ajudar a encontrar um determinado prédio, especialmente se você olhar sua aparência no Google Street View, antes de sair de casa.

Drivvo

Grátis, em português, para Android e iPhone

Se você tem carro, o Drivvo dá uma grande ajuda a monitorar os gastos do veículo. Ele pode calcular automaticamente se vale a pena abastecer com álcool ou gasolina, mas o principal recurso é o relatório de gastos de combustível que ele cria, com base nos dados sobre gastos que você inserir no aplicativo.

Ele ajuda a entender a autonomia do seu automóvel e a ficar de olho em quanto você gasta com o seu transporte individual. Motoristas de caminhões e motociclistas também podem usar o app para esses mesmos fins.

Com o aumento progressivo de motoristas de Uber, 99, Cabify e Easy, esse aplicativo pode ser um boa aliado no trabalho diário.

Focus Timer Reborn

Grátis, em português, para Android

Este aplicativo de produtividade ajuda você a colocar em prática a técnica pomodoro. Basicamente, você trabalha sem parar por 25 minutos e faz pausas de cinco minutos. A cada quatro períodos, a pausa aumenta para 30 minu

Tos. Há mais detalhes sobre a técnica nesta reportagem do Guia do Estudante, da Editora Abril.

O aplicativo oferece uma tabela automatizada para registrar a sua produtividade na semana. Você pode trabalhar com metas também, tentando completar 8 períodos por dia.

FaceApp

Grátis, em inglês, para Android e iPhone/iPad

A inteligência artificial já permeia alguns aplicativos e o FaceApp é um deles. Ele consegue alterar o visual do seu rosto para projetar como você seria se fosse mais novo, mais velho ou mesmo de outro sexo. É um aplicativo divertido que também permite fazer montagens com as fotos e compartilhar os resultados nas redes sociais rapidamente. A política de privacidade do app, porém, é nebulosa. Ele é mantido por uma empresa russa.

Repost

Grátis, em inglês, para Android e iPhone

Sabe como você pode compartilhar imagens de outras pessoas no Instagram dando crédito a elas pelas publicações? Usando o Repost. Esse aplicativo gratuito tem um funcionamento muito intuitivo.

Ao escolher a imagem que você quer compartilhar, copie o seu link clicando no ícone de três pontos acima da foto no Instagram. Ao fazer isso, você recebe uma notificação do Repost para compartilhar a imagem no seu Instagram, já com o crédito para o usuário da postagem original. O app funciona para compartilhar fotos e vídeos.

NeosApp

Grátis, em português, para Android e iPhone/iPad

Este aplicativo foi criado para promover o remédio para dores de cabeça Neosaldina. Seu objetivo é estimular hábitos saudáveis para reduzir esse incômodo no dia a dia das pessoas. Por isso, ele é, basicamente, um gestor de alarmes com textos sobre saúde e bem-estar. Ele permite criar alertas sonoros para tomar água, fazer exercícios, ir para a cama e despertar.