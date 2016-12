Os 6 apps mais legais que testamos nesta semana – 24/12

São Paulo – O destaque da nossa seleção de aplicativos desta semana é o Tastemade. Ele oferece uma série de receitas e pode ser muito útil para quem quer cozinhar algo diferente neste fim de ano. Fora ele, há também aplicativos para fotografia, jogos e perda de peso. Veja a seguir.

Tastemade

Grátis, em português, para Android e iPhone/iPad

Procurando inspiração para cozinhar para o Natal e o Réveillon? O Tastemade pode dar uma mãozinha nesse problema. O app conta com uma porção de receitas diferentes para quem gosta de arriscar na cozinha. São doces e salgados que trazem passo a passo por vídeo e por texto. O conteúdo é bastante didático e as receitas, apetitosas. O visual do aplicativo é um show à parte.

Pokémon Go

Grátis, em português, para Android e iPhone/iPad

O jogo da Niantic não é novidade, mas ele ganhou suporte para Apple Watch nesta semana. Agora, você pode jogar sem precisar estar com a tela do smartphone ligada. Toda vez que um novo Pokémon aparece ou uma PokéStop entra na sua área de alcance, você recebe uma notificação no relógio. Não dá para capturar Pokémon ou pegar itens sempre abrir o app no smartphone, ainda assim, é um estímulo de exercício interessante para fãs da franquia de games – especialmente porque a novidade poupa bateria do celular.

Meal Plan

Grátis, em inglês, para iPhone/iPad

O Meal Plan é um aplicativo que oferece uma receita para cada dia da semana. Cada uma delas vem com a lista de ingredientes, modo de preparo e tempo médio de preparação. A ideia desse aplicativo é poder planejar refeições com antecedência e sempre experimentar um prato diferente por dia.

Picky

Grátis, em português, para iPhone/iPad

O Picky é um aplicativo que utiliza inteligência artificial para criar montagens com as imagens da galeria do seu smartphone automaticamente. As fotos geradas pelo app podem ter efeitos ao estilo Instagram a gosto. Isso é especialmente útil para quem tira muitas fotos, mas não tem tempo ou disposição para organizar a galeria do smartphone.

Lose It!

Grátis, em inglês, para Android e iPhone/iPad

Este aplicativo serve como um parceiro de dieta. Você pode registrar nele todas as suas refeições durante o dia e ele pode monitorar o seu deslocamento diário para determinar a média de queima calórica. O foco do app é a perda de peso. Por isso, logo no primeiro acesso, ele pede que você estabeleça uma meta a ser atingida de maneira veloz ou lenta. Faltou só mais integração com outros aplicativos já consolidados de exercícios, como o RunKeeper.

RAW+

Grátis (com limitações), em inglês, para iPhone

O RAW+ tem uma missão simples: colocar maior controle sobre a câmera do iPhone nas mãos do usuário. Com o aplicativo, o usuário pode controlar manualmente aspectos como ISO, exposição, além de outras características das fotografias. Além disso, é possível capturar imagens no formato RAW (queridinho de fotógrafos). Esse recurso está disponível para iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7 e iPhone 7 Plus. A versão grátis conta com uma limitação de 100 fotos. Depois disso, é preciso pagar pelo aplicativo.