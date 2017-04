Os 6 apps mais legais que testamos nesta semana – 22/04

São Paulo — O destaque da nossa galeria semanal de testes de apps é o VAH, que pesquisa qual a melhor opção entre os transportes via app como 99, Cabify e Uber. O EyeEm, app de fotos, vai ajudar você a tirar uma graninha com seus cliques no smartphone.

Além dos dois, ainda temos mais quatro indicações de aplicativos. Veja abaixo.

VAH

Grátis, em português, para Android e iPhone/iPad

Com o aumento da oferta de apps para transporte, tem sido mais difícil escolher o melhor em cada momento. Com o VAH, essa tarefa fica mais fácil. No app, basta colocar endereço de origem e de destino que ele faz a estimativa de preço em 99, Cabify e Uber. Ele ainda oferece ao usuário códigos de promoção para que a corrida fique mais barata. O VAH é apenas um comparador de preços. Para realizar a corrida, ainda é preciso ter os apps de transporte instalados no smartphone.

EyeEm

Grátis, em português, para Android e iPhone

Este aplicativo é interessante para quem quer ganhar dinheiro com fotos tiradas com o smartphone. Ele permite que você edite suas fotos e publique-as em uma linha do tempo, com hashtags e tudo mais, bem ao estilo Instagram. A diferença é que o app coloca suas fotos automaticamente na Getty Images, uma plataforma de compra e venda de fotografias, bem como em outras lojas online de imagens.

Você fica com 50% dos lucros das vendas. Apesar de ser apenas parte do valor que você conseguiria vendendo suas fotos por conta própria, há o fator conveniência de não precisar se cadastrar e manter contas em vários serviços diferentes. O EyeEm faz tudo para você. Os pagamentos são transferidos pelo app para uma conta no PayPal, por meio da qual você pode enviar o dinheiro para a sua conta corrente.

Rentcars.com

Grátis, em português, para Android e iPhone

Para voltar do aeroporto à sua cidade ou encontrar um carro para alugar ao fazer uma viagem, o Rentcars.com é um aplicativo que pode ajudar você. As reservas são feitas rapidamente, com, ao menos, um dia de antecedência e você pode escolher os detalhes do veículo (ar-condicionado, direção hidráulica ou espaço para mais de cinco pessoas) e também visualizar as opções ordenadas por preços.

Nas reservas internacionais, o pagamento é feito em real, não há cobrança do IOF e o valor pode ser parcelado em até 12 vezes em cartões de crédito — ou pago na moeda local no ato da retirada do carro. De acordo com a Rentcars.com, o aplicativo conta com mais de 100 locadoras em mais de 140 países.

Instabridge

Grátis, em português, para Android e iPhone

Procurando redes Wi-Fi para usar na rua? O Instabridge é uma espécie de catálogos de redes públicas. O usuário pode ver no mapa quais são os pontos de acesso mais próximos. Caso a rede seja fechada, a senha também fica cadastrada no Instabridge. Para uso durante viagens, é possível fazer o download de regiões para acesso off-line. Entre as informações de cada rede estão velocidade de download e upload.

Velox Tickets

Grátis, em português, para Android e iPhone

O Valox Tickets é um aplicativo de compra de ingressos de cinema. Você compra as entradas diretamente do celular, evitando filas para ver o filme que você deseja. O melhor é ter os ingressos impressos, mas a apresentação do código de compra via app também libera sua entrada na sessão. No entanto, somente o dono do CPF pode realizar a retirada dos ingressos no balcão. O app tem opções como Itaú Cinemas e PlayArte.

Bacon Escape

Grátis, em português, para iPhone/iPad

Bacon Escape é um jogo com uma premissa bem-humorada. O jogador controla um porquinho que está em fuga de uma prisão—sugere que ele seria abatido e transformado em bacon. Ele é um daqueles jogos bem simples para smartphones e tablets que garantem diversão rápida. O porquinho fica dentro de um carrinho enquanto faz sua fuga. O jogador deve ajustar os trilhos para que ele seja bem-sucedido em sua missão. Para isso, basta dar um toque na tela no momento certo para desarmar armadilhas e superar buracos no caminho.