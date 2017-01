Os 6 apps mais legais que testamos nesta semana – 21/01

São Paulo – O aplicativo de destaque da nossa galeria desta semana é o Vine Camera. A rede social acabou em 17 de janeiro, mas o app sobrevive. Além dele, há apps para quem mora no Rio, para quem cozinha ou planeja viajar. Confira a seguir.

Vine Camera

Grátis, em português, para Android e iPhone/iPad

O Vine Camera é o aplicativo sobrevivente da agora extinta rede social de vídeos curtos do Twitter. Você pode usá-lo para gravar vídeos criativos de seis segundos de duração e compartilhá-los no Twitter ou no Facebook. Em nossos testes, não foi possível importar os conteúdos feitos com o Vine Camera para o Instagram (nem para o Stories, nem para a rede social).

Latam

Grátis, em português, para Android e iPhone

Este é o aplicativo oficial da companhia aérea Latam. Lá, o usuário pode realizar buscas por passagens. A interação, nesta tarefa, é bastante similar à experiência no site. Basta colocar as datas, origem e destino para visualizar as opções e preços. Mas o app faz mais. É possível realizar o check-in pelo aplicativo, por exemplo. No iOS, o app é capaz de emitir o cartão de embarque usando o Wallet, aplicativo nativo do sistema do iPhone.

Egg Timer

Grátis, em inglês, para iPhone

Procurando ajuda para cozinhar um ovo de forma perfeita? O Egg Timer tem esse objetivo. Com uma proposta tão simples, o aplicativo teria que seguir essa simplicidade. O usuário tem três opções para seu ovo cozido: mole, intermediário e duro. A tela do app é apenas uma contagem regressiva até que o momento de tirar o ovo da água chegue. Algo interessante é a integração com Apple Watch, que permite que o usuário acompanhe o tempo no relógio da Apple.

Xbox

Grátis, em português, para Android e iPhone

O aplicativo oficial do Xbox para Android e iPhone vem cheio de funções. O usuário pode, inclusive, comprar e baixar jogos no Xbox One à distância usando o smartphone. Lá, ainda pode gerenciar contatos, ver notificações e enviar e responder a mensagens. O aplicativo é simples, mas pode ajudar bastante quem tem um console da Microsoft.

Looke

Pago, em português, para Android, iPhone/iPad e Windows

A Looke é uma concorrente brasileira da Netflix. Nesta semana, seu aplicativo para Windows 10 e Windows Phone ganhou suporte para a sincronização de vídeos offline. Há conteúdos como filmes, séries, shows e conteúdos infantis para baixar de ver sem precisar de internet. A função já estava disponível nas versões para Android e iPhone de seu app. Confira mais detalhes sobre a Looke nesta matéria.

Chofer RJ

Grátis, em português, para Android

Este app foi criado com o intuito de atender a alta demanda de transporte do Rio de Janeiro. Ele funciona como uma espécie de Uber ou Cabify. Seu diferencial é a ausência de tarifas dinâmicas, comuns no Uber, que são cobradas quando há um aumento na procura por carros, como em dias de chuva forte. Por enquanto, o app está em fase inicial e funciona somente na Zona Norte do Rio. Mais regiões devem ser incluídas com o passar do tempo.