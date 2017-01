Os 6 apps mais legais que testamos nesta semana – 21/01

São Paulo – O destaque da nossa galeria de aplicativos desta semana é o jogo Pokémon Dual. Ele é o primeiro da franquia de games a chegar aos smartphones após o sucesso meteórico de Pokémon Go. Além dele, há apps para fotos, saúde e automação de casas conectadas. Confira a seguir.

Pokémon Duel

Grátis, em inglês, para Android e iPhone/iPad

Pokémon Duel é o primeiro jogo da franquia de games após o sucesso (e queda) de Pokémon Go. Seu funcionamento é parecido com o de Star Wars: The Force Arena. Você compete contra um jogador online e precisa conquistar o campo inimigo. Para isso, você deverá usar seus monstrinhos com superpoderes.

Cada vez que dois personagens se encontram no campo de batalha, roletas giram automaticamente para sortear quais serão os golpes desferidos. Conforme você joga, pode comprar itens para jogar mais ou conseguir personagens melhores.

WaterMinder

Grátis, em inglês, para Android e iPhone/iPad

Este aplicativo é para quem quer ficar de olho na quantidade de líquidos consumidos durante o dia. Você pode selecionar água, chá, suco, refrigerante, entre outros. Conforme preenche seus dados, o bonequinho que representa você aparece mais hidratado.

Relicam

Pago (R$3,15), em inglês, para iPhone/iPad

Sente falta de controles manuais para tirar fotos com o seu iPhone? Este aplicativo permite que você controle foco, ISO, velocidade do obturador e o zoom da imagem. Há suporte para o registro de fotos no formato RAW, o que facilita a edição e pós-produção.

Fipe

Grátis, em português, para Android



O Fipe é um aplicativo para consulta de preços de carros, motos e caminhões usados. Ele tem um banco de dados com vários modelos de veículos cadastrados. Se você pensa em vender o seu carro ou moto, é uma boa ideia verificar o preço da tabela neste app.

Stringify

Grátis, em inglês, para Android e iPhone/iPad

Este app é ideal para quem tem diversos aparelhos conectados em casa, como lâmpadas e fechaduras inteligentes. Ele cria fluxos de atividades. Por exemplo, as luzes da sua casa podem ser apagadas automaticamente quando você sai de casa, movimento que é detectado pelo GPS do seu celular. Há uma série de fluxos pré-definidos que merecem ser explorados.

Skina

Grátis, em português, para Android e iPhone

Este aplicativo, que é do mesmo grupo da OLX, funciona como uma plataforma que conecta habitantes do Rio de Janeiro que desejam vender itens pouco usados de suas casas. A novidade é que o app ganhou a possibilidade de realizar pagamentos com cartões de crédito, a exemplo do que acontece no Mercado Livre. Isso facilita as transações e estimula a compra e venda de artigos usados.