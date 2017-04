Os 6 apps mais legais que testamos nesta semana – 15/04

São Paulo — O destaque da nossa galeria de apps da semana é o Musical.ly. Sucesso entre jovens, ele serve para a criação e compartilhamento de pequenos vídeos musicais. O app está para começar a operar no Brasil.

Além dele, temos outras cinco sugestões. Veja abaixo.

Musical.ly

Grátis, em português, para Android e iPhone

Musical.ly é um dos aplicativos do momento entre jovens. O objetivo é que os usuários criem pequenos clipes musicais. É possível aplicar alguns filtros sobre o vídeo—também dá para mudar a velocidade do vídeo. Depois disso, basta escolher uma trilha sonora e compartilhar o conteúdo com os amigos. Os vídeos podem ser compartilhados dentro do próprio app ou em redes sociais.

Estúdio

Grátis, em português. para Android e iPhone/iPad

Este app é para quem posta vídeos no YouTube com frequência. Ele mostra um painel com estatísticas sobre o seu canal em uma interface simples e agradável. Você pode fazer uploads de vídeos novos facilmente por meio deste aplicativo. Todos os gráficos de visualizações dos seus vídeos podem ser consultados rapidamente e isso é algo bom para quem quer fazer seu canal crescer. Afinal, como dizem, o olho do dono é o que engorda o gado.

Skoob

Grátis, em português, para Android e iPhone/iPad

O Skoob é uma rede social voltada para os amantes da literatura (o nome, aliás, é books de trás para frente). Além de adicionar contatos, o usuário pode cadastrar os livros que já leu, aqueles que tem em sua biblioteca ou criar uma lista de desejos. É possível buscar por nome do título, nome do autor, número de registro do livro (ISBN) e até ler o código de barras usando a câmera do smartphone. Algo interessante é o contador de páginas. O app analisa todos os livros marcos como lidos e soma a quantidade de páginas já lidas.

Workflow

Grátis, em inglês, para iPhone/iPad

Workflow não é exatamente um app novo. Recentemente, no entanto, ele foi comprado pela Apple, que decidiu deixar de cobrar pelo download e o liberou de graça para usuários de iOS. Com ele, o usuário pode ser um programador sem saber escrever uma linha de código sequer. Basta alinhas ações e criar um botão de ação—que serve quase como um app independente. Quem não quiser criar uma nova automação, basta procurar por ações já feitas dentro de uma biblioteca dentro do aplicativo.

Mathemagics Multiplication

Grátis para testar (versão paga R$ 1,99), em português, para Android e iPhone/iPad

O Mathemagics Multiplication é um aplicativo educativo com foco em crianças bem pequenas que estão aprendendo os números. Com animações bonitinhas, o aplicativo usa técnicas de memorização por associação para facilitar a aprendizagem. Alguns exercícios são gratuitos na versão de avaliação. No entanto, é preciso pagar R$ 1,99 para ter acesso completo ao app.

IV Go

Grátis, em inglês, para Android

Se você joga Pokémon Go sabe que é importante ficar de olho nos IVs para criar personagens competitivos, importantes para vencer e defender os ginásios. Esse app grátis mostra a porcentagem de IVs (quanto mais próximo de 100% melhor) e também indica se o Pokémon tem ou não os melhores ataques disponíveis.