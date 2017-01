Os 6 apps mais legais que testamos nesta semana – 14/01

São Paulo — O destaque na nossa galeria de aplicativos desta semana é o Hyper. Ele mostra os melhores vídeos do momento para você assistir ou guardar para mais tarde. Fora ele, há apps para conferir a pontuação na sua carteira de motorista em São Paulo, navegar na internet e se distrair. Confira a seguir a nossa seleção semanal de aplicativos para Android e iPhone.

Hyper

Grátis, em inglês, para iPhone/iPad

O Hyper funciona como uma curadoria de vídeos na internet. Quando o usuário abre o app, vê uma série de vídeos em uma espécie de feed que usa a dinâmica do Tinder. Você pode escolher entre assistir ao vídeo na hora (com um toque na tela), guardar o vídeo para mais tarde (deslizando o vídeo para a direita) ou dispensar o conteúdo (ao empurrar para a esquerda). O app baixa os vídeos quando existe uma conexão Wi-Fi, o que dispensa espera durante o uso do Hyper.

Detran SP

Grátis, em português, para Android e iPhone

O Detran de São Paulo tem um aplicativo útil para consultar a pontuação na carteira de motorista, pedir uma segunda via da CNH ou mesmo verificar a situação do seu veículo. Além disso, ele permite que você mantenha uma agenda de abastecimento do seu carro, bem como um cronograma de revisões e trocas de peças. Também é possível verificar se a peça que você vai comprar para o seu automóvel é de origem legal. Para isso, é preciso escanear o QR code do documento dela.

Mercury

Grátis, em português, para Android e iPhone/iPad

Mercury é um navegador alternativo às opções mais consagradas como Chrome, Safari ou Firefox. Ele tem a proposta de ser bastante leve—e foi durante os nossos testes. A interface é bastante simples, o que colabora com a sua agilidade e leveza. Assim como tem se tornado mais comum, o Mercury já vem com um bloqueador de anúncios nativo. Além disso, permite download de documentos e navegação anônima.

SpoonRocket

Grátis, em português, para Android e iPhone

A SpoonRocket é um aplicativo de entrega rápida de comida que expandiu a sua área de atuação na cidade de São Paulo recentemente. O app mostra a descrição dos pratos, o tempo de chegada do pedido e permite o pagamento direto do celular. O delivery é grátis e deve permanecer assim até o março. Confira mais detalhes sobre o SpoonRocket nesta matéria.

Star Wars: Force Arena

Grátis, em português, para Android e iPhone/iPad

Este jogo de Star Wars segue o estilo chamado MOBA (arena de batalha multiplayer online), como League of Legends. Você pode ser um personagem da Aliança Rebelde, como Luke Skywalker ou Leia Organa, ou do Império Galáctico, como Darth Vader. Essencialmente, você precisa defender seu campo contra a invasão e a destruição causada pelos inimigos, ao mesmo tempo em que tenta conquistar a arena dos oponentes.

Toonstatic 3D

Grátis, em português, para Android e iPhone/iPad

Toonstatic 3D é o novo aplicativo do Google para as crianças. Com ele, é possível criar histórias digitais usando diversos personagens e cenários. A criança pode escolher o número de cenas que quer ter em sua história, por exemplo. Com o cenário todo montado, o app usa o microfone para gravar a narração e eventuais falas de cada personagem. O app é, ao mesmo tempo, simples e completo. Ele tem um visual bacana e deve agradar às crianças. Para maior proveito, é mais legal usar o Toonstatic 3D em um tablet, em vez de um smartphone com tela menor.