Os 6 apps mais legais que testamos nesta semana – 08/04

São Paulo — O destaque da nossa galeria semanal de aplicativos é o Unseen. Ele permite que você veja discretamente as mensagens que receber no WhatsApp, Messenger, Telegram e até no Viber.

Além dele, testamos mais cinco apps que ajudam na produtividade, na cultura e mais.

Unseen

Grátis, em português, para Android

O Unseen é um app de privacidade que pode ajudar quem recebe muitas mensagens durante o dia. A notificação de leitura, bem como o status de online são eliminados para que você possa ver suas mensagens sem ter a pressão de precisar responder na hora. Ele funciona no WhatsApp, no Messenger, no Telegram e também no Viber.

Durante o uso, você verá anúncios que ocupam a tela toda algumas vezes por dia. Se quiser eliminar os anúncios, o app custa 3,99 reais. Testamos também uma suposta versão para iPhones, mas ela não funcionou.

Google Arts & Culture

Grátis, em português, para Android e iPhone

Este app é para quem quer saber mais sobre arte. Em parte, o Google Arts & Culture funciona como a Wikipedia: mostra a você fatos sobre artistas ocorridos a cada dia. É possível ler histórias sugeridas, fazer tours virtuais em museus e instituições artísticas — recurso integrado ao Street View — e também explorar pinturas com base nas suas cores predominantes ou em movimentos artísticos.

Você pode ainda descobrir museus próximos da sua localização, ver seus horários de funcionamento e traçar rotas a até eles pelo Google Maps. É um aplicativo culturalmente enriquecedor. Peca somente por ter trechos sem tradução para o português.

Formula 1

Grátis, em inglês, para Android e iPhone/iPad

A nova temporada de Formula 1 está apenas começando. Se você é dos fãs da competição, não pode deixar de baixar o app oficial. Nele, estão notícias sobre os grandes prêmios, calendário de corridas, classificação de pilotos e escuderias, entre outras informações.

Hater

Grátis, em inglês, para iPhone

Hater é um site de relacionamento diferente. Nele, o usuário deve registrar o que acha sobre assuntos—odeia, não gosta, gosta ou adora. Depois disso, pode ver o que outras pessoas também odeiam e se isso é algo em comum. Depois disso, basta procurar outras pessoas para se relacionar. Quando houve um match, os dois usuários podem conversar entre si usando o próprio aplicativo.

Samsung Focus

Grátis, em português, para Android

O Focus é um app de produtividade. Ele funciona como uma agenda para marcar compromissos e lembretes. É um app básico com boa interface que se integra ao seu e-mail e pode ser útil no dia a dia corporativo.

Clips

Grátis, em português, para iPhone/iPad

Clips é o mais novo aplicativo desenvolvido pela Apple. Ele serve para gravação e compartilhamento de vídeos curtos e cheio de humor. O usuário pode adicionar efeitos, frases, áudio e música ao vídeo. Com ele pronto, basta compartilhar por meio de apps de comunicação (como o WhatsApp ou Facebook Messenger) ou em redes sociais.