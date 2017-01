Os 6 apps mais legais que testamos nesta semana – 07/01

São Paulo – O destaque da nossa galeria de apps desta semana é o Flychat, aplicativo para Android que reúne todos os serviços de troca de mensagens, como Google Hangouts e Facebook Messenger, em um só lugar. Além dele, outros cinco apps chamaram a nossa atenção durante os testes desta semana. Veja a seguir.

Flychat

Grátis, em inglês, para Android

O Flychat funciona como um agregador de aplicativos de mensagens. Você só vai receber notificações e responder mensagens nele. Você pode escolher facilmente quais serviços de bate-papo quer conectar a ele. Há suporte para WhatsApp, Messenger, Skype, Hangouts, entre outros. O suporte a anexos, porém, ainda precisa melhorar.

Parfait

Grátis, em português, para iPhone

Precisa escolher a melhor foto entre diversas muito parecidas? O Parfait vai lhe ajudar nesta tarefa. Após acessar o rolo da câmera, o usuário deve escolher entre quais fotos quer escolher. Depois disso, basta tocar nos pontos mais importantes de uma imagem (os rostos, caso seja uma selfie, por exemplo). Depois disso, o app vai mostrando as fotos com zoom nos pontos sensíveis. O usuário deve dizer se aquela imagem está boa ou ruim. Depois disso, o app diz qual é a melhor entre as possibilidades.

Matemática, Treine Seu Cérebro

Grátis, em inglês, para Android

Este aplicativo foi feito para quem quer praticar as operações básicas de matemática. O objetivo é desenvolver agilidade nos cálculos mentais. Para isso o app usa gameficação: quanto mais rápido você for, mais perguntas poderá responder. Você ganha tempo adicional a cada questão que acertar. Se errar, perde tempo. Com isso, o Matemática é um passatempo interessante para quem gosta ou quer ter mais intimidade com cálculos.

Clue

Grátis, em português, para Android e iPhone

Clue é um app para quem quer um calendário virtual e inteligente para acompanhar o ciclo menstrual. No início, a usuária precisa preencher algumas informações como tempo do fluxo menstrual, data da última menstruação, entre outros dados. O app facilita o acompanhamento do ciclo. Ele ainda ajuda a usuária a monitorar eventuais oscilações de humor. Clue tem visual simples e é fácil de se usar.

Memrise

Grátis, em português, para Android e iPhone/iPad

O Memsire é um aplicativo de ensino de idiomas, que lembra bastante o Duolingo. Porém o método de ensino é diferente. Também apostando na gameficação, ele apresenta novas palavras ao usuário em um ritmo mais lento e com exercícios propositalmente repetitivos para facilitar a retenção dos novos termos. É possível fazer as lições nos idiomas inglês, espanhol, alemão, francês, italiano, coreano, japonês e mais 88 idiomas. O aplicativo é gratuito, mas a versão offline tem uma anuidade de 150 reais.

Broou

Grátis, em português, para Android e iPhone

Surfistas, o Broou é um app essencial para vocês. Ele serve para previsão de ondas em praias ao redor do mundo. O aplicativo tem uma boa base de praias brasileiras, vale dizer. O usuário pode cadastrar as suas praias preferidas para ter sempre informações a respeito das condições do mar. O visual é bastante caprichado, com ares modernos.