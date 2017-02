Os 6 apps mais legais que testamos nesta semana – 04/02

São Paulo – O destaque da nossa galeria de apps desta semana é o Floresta Sem Fim. Ele usa realidade aumentada para tornar a experiência de pintar mais tecnológica. Além dele, outros cinco aplicativos para Android e iPhone ajudam a perder peso, achar um hospital em casos de emergências e se organizar no trabalho. Confira.

Floresta Sem Fim

Grátis, em português, para Android e iPhone

O Floresta Sem Fim é um aplicativo que une o mundo real ao virtual e ajuda crianças (e adultos) a descobrir a arte de pintar com lápis de cor. Ele utiliza realidade aumentada para transformar os ecolápis da Faber-Castell – feitos com madeira de reflorestamento – em animais que se mexem e podem ser colecionados no aplicativo.

É preciso ter uma caixa dos ecolápis de cor da marca para usar o aplicativo. A detecção do lápis acontece quando você o colocar em cima da caixa e escaneia-o com a câmera do smartphone, ativada por meio do app. Se ele não conseguir identificar precisamente a cor, ele oferecerá uma paleta de cores para que você informe qual é a cor do lápis em questão. Feito isso, o animal aparece e começa a se movimentar. É divertido ver a animação no app.

Vitamenu

Grátis, em português, para Android e iPhone

Este aplicativo funciona como um diário de dieta para emagrecimento, manutenção e ganho de peso. Você pode registrar tudo que comer e saber quantas calorias os alimentos têm, em média. Também é possível marcar os exercícios físicos que você realizou ao longo do dia. Na hora das refeições, o aplicativo envia uma notificação ao usuário para que a alimentação aconteça de forma controlada.

Launchify

Grátis, em português, para Android

Exclusivo no Android, o aplicativo funciona como um assistente de conveniência para o uso de aplicativos. Com base em sua localização (em casa ou no trabalho), ele sugere as opções mais usadas e aprende conforme seu uso. Também é possível configurar quais aplicativos você quer ver na barra de tarefas (aquela que aparece quando você passa o dedo de cima para baixo na tela).

SOSPS

Grátis, em português, para Android e iPhone

O SOSPS ajuda quem reside em São Paulo a encontrar o pronto-socorro mais próximo de sua localização. Ele pode ser especialmente útil em viagens. Quando você seleciona um hospital, ele já abre o seu app de GPS (Google Maps, Waze e afins) com a rota traçada para o endereço do local. Convênios médicos ainda não funcionam no app. A melhor parte é que o app mostra o tempo de espera para atendimento.

Os hospitais monitorados são os seguintes: Hospital Israelita Albert Einstein, Hospital Albert Sabin, Hospital Alvorada, Hospital Bandeirantes, Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, Hospital Cruz Azul, Hospital Infantil Sabará, Hospital Lefort, Hospital Metropolitano, Hospital Nove de Julho, Hospital Samaritano, Hospital Santa Catarina, Hospital São Camilo, Hospital São Luiz, Hospital Sírio-Libanês e Hospital Sepaco.

Diccionario RAE y ASALE

Grátis, em espanhol, para Android e iPhone/iPad

Este aplicativo funciona como um dicionário para verificar o significado de palavras do idioma espanhol. Ele é da Real Academia Española e da Asociación de Academias de la Lengua Española, ou seja, trata-se de uma fonte confiável e oficial sobre a língua.

Dropbox Paper

Grátis, em português, para Android, iPhone/iPad e web

O Paper é a investida do Dropbox contra o Google Docs e o Microsoft Word online. Ele estava em fase de testes agora foi lançado oficialmente no Brasil. Ele é vinculado à sua conta no serviço de computação em nuvem e funciona como um editor de textos comum, mas mais adaptado para o mobile em alguns pontos. Por exemplo, é possível tirar uma foto e anexá-la ao seu documento rapidamente, como acontece no Evernote.

O aplicativo também serve como uma agenda para você se organizar no dia a dia corporativo. Ele tem documentos pré-definidos para notas de reuniões, gestão de projetos e troca de ideias.