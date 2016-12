Os 6 aplicativos mais bacanas que testamos nesta semana – 31/12

São Paulo – O destaque da nossa seleção de apps desta semana é o Duolingo. O aplicativo de aprendizado de idiomas ganhou uma nova função que permite que seus usuários façam parte de grupos de estudos. Fora ele, separamos e testamos mais cinco aplicativos para Android, iPhone e iPad.

Pigments

Grátis, em português, para iPhone/iPad a Android

Pigments é um jogo bem simples e, talvez por isso, ele faça com que o usuário fique vidrado na tela. O principal objetivo do game é misturar duas cores primárias (azul e vermelho) e unir as cores secundárias (um tipo de rosa) para acumular pontos. Além da pontuação, o usuário também ganha mais tempo toda vez que liga as manchas rosadas. O único ponto negativo do aplicativo é a interface, que é um pouco desorganizada.

Duolingo

Grátis, em português, para iPhone/iPad e Android

O Duolingo é um aplicativo já bem conhecido no mundo dos idiomas. Nesta semana, ele ganhou um novo recurso que promete ajudar o usuário a não desistir de aprender uma língua. Chamado de Duolingo Clubs, a ferramenta permite que a pessoa faça parte de grupos de estudo ou até mesmo crie seu próprio grupo. Dentro de um time, os membros podem visualizar o que as outras pessoas estão fazendo. Além disso, há um ranking dos usuários que estão se dedicando mais a aprender o idioma selecionado.

Restorando

Grátis, em português, para iPhone/iPad e Android

Agora, além de reservar mesas em restaurantes, o Restorando permite que seus usuários paguem suas refeições diretamente pelo aplicativo. O recurso foi desenvolvido em parceria com a Visa e, por isso, o cliente precisa ter uma conta no Visa Checkout, o PayPal da empresa. O serviço funciona assim: trinta minutos antes do horário da reserva, o app irá gerar um código de quatro números, que deve ser mostrado para o garçom. Tudo que o usuário consumir aparece em tempo real na tela do smartphone. Depois, ele só precisa clicar no ícone do Visa Checkout e realizar o pagamento.

Orbit

Grátis (com limitações), em inglês, para iPhone/iPad e Android

Em um primeiro momento, Orbit parece um jogo fácil. No entanto, já no terceiro nível, o usuário percebe que vai precisar pensar um pouco mais se quiser continuar a jogar. Vencedor do Festival Google Play de Games Indies 2016, o Orbit é um simulador de gravidade. A pessoa precisa lançar planetas e tentar mantê-los nas órbitas de buracos negros. É possível jogar 45 níveis de graça e há um recurso pago (2,99 dólares) que permite que o usuário crise suas próprias fases. Além de muito bonito, o game deixa qualquer um relaxado com sua trilha sonora de músicas clássicas.

The Ukulele App

Grátis, em inglês, para Android

Para quem quer aprender a tocar o ukulele, um tipo de violão de quatro cordas, o The Ukulele App pode ser uma ótima pedida. Criado em conjunto com o canal de YouTube “The Ukulele Teacher”, o aplicativo tem um sintonizador que ajuda o usuário a afinar seu próprio ukulele. Além disso, ele mostra como a pessoa pode fazer vários tipos de acordes e escalas. Outro recurso bacana é a seção de vídeos, em que o usuário pode aprender a tocar várias canções sem sair do app.

Overlay

Grátis, em inglês, para Android

O Overlay é um aplicativo de fotografia voltado para aquelas pessoas que gostam de estilizar suas imagens. Ele permite que o usuário coloque frases e imagens com diferentes cores e texturas – algumas máscaras e tipografias precisam ser pagas, porém. Uma das características mais bacanas do app é que você não precisa abrir a galeria do seu smartphone para escolher uma foto. Isso porque, todas as imagens do aparelho são automaticamente sincronizadas no aplicativo. Um ponto negativo do Overlay é que não há a possibilidade de editar uma fotografia sem antes cortá-la.