Os 50 sites mais acessados do Brasil e do mundo

São Paulo — No Brasil e no mundo, o Google ainda reina como site mais acessado da internet, de acordo com a lista de sites Alexa, feita pela Amazon.

O buscador, que funciona como um verdadeiro índice da internet, ocupa as três primeiras posições do ranking brasileiro–sendo que a segunda fica com o site de vídeos YouTube.

No mundial, ele aparece nos dois primeiros lugares e suas variantes regionais também constam em outras posições na lista. O buscador Baidu, popular na China, aparece na lista em terceiro lugar, reforçando a importância das ferramentas de buscas na internet.

A lista da Amazon é atualizada a cada três meses e já conta com dados referentes a 2017.

Os 50 sites mais populares do Brasil em 2017