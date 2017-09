Os melhores apps para Android e iPhone desta semana – 09/09

São Paulo — O destaque da semana na nossa seleção de aplicativos é o Google Trips. O app auxilia você a planejar a sua viagem dos sonhos. A novidade é que ele, finalmente, começou a falar português.

Além dele, temos outras sugestões de diversas áreas para você que procura por um aplicativo novo. Veja abaixo.

Google Trips

Grátis, em português, para Android e iPhone/iPad

Google Trips é um aplicativo para quem está planejando uma viagem. Ele permite que o usuário pense em detalhes como: transporte, hospedagem, pontos turísticos para visitação, comidas, entre outros detalhes. Para grandes cidades turísticas, o Google Trips tem itinerários diários sugeridos. Quem acompanha os produtos do Google sabe que o Trips não é novidade. Nesta semana, no entanto, o aplicativo foi (finalmente) traduzido para o português.

Replika

Grátis, em inglês, para Android e iPhone

Vou soar clichê, mas o Replika parece saído diretamente de um episódio da série Black Mirror. A partir de interações entre o usuário e uma inteligência artificial, por meio de texto, o app aprende sobre a pessoa. A proposta do Replika é ajudar pessoas a se conhecer melhor. O aplicativo chamou bastante a atenção nas últimas semanas, mas tinha acesso restrito a convidados. Agora, qualquer um pode criar uma conta e usar. O app ainda sofre um pouco por conta do sucesso repentino: seus servidores, não raro, não conseguem lidar com a demanda de acesso e o app para de funcionar.

Vá de Táxi

Grátis, em português, para Android e iPhone/iPad

Procurando uma alternativa de transporte aos apps que misturam táxi e corridas em carros particulares? O Vá de Táxi foca em pedidos de táxi. Entre seus recursos estão: registro de taxistas favoritos, bloqueio de taxistas que não tenham agradado, descontos progressivos, entre outros. Quem tem cartão de crédito Porto Seguro ainda desfruta de mais 20% de desconto quando usar o app. Ainda é possível chamar um carro que não vá cobrar a taxa intermunicipal—uma mão na roda para quem faz muitas viagens até aeroportos em cidades diferentes, como acontece com o aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo.

NET Now

Grátis (mas exige assinatura da NET), em português, para Android e iPhone/iPad

O app Net Now permite que assinantes da operadora de televisão a cabo acessem conteúdo sob demanda. O Now, primordialmente, pode ser acessado por meio da televisão. O aplicativo, no entanto, dá mais flexibilidade ao assinante. Lá, ele encontra conteúdo dos canais pelos quais paga. Se o assinante tem pacote com os canais HBO, por exemplo, poderá assistir a atrações do canal por lá. O app é grátis, mas faz pouco sem uma assinatura válida.