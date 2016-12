Os 4 melhores fones de ouvido para viajantes

Um bom par de fones de viagem precisa cumprir algumas exigências: deve ser pequeno o suficiente para entrar em uma mala de bordo, precisa abafar o barulho do avião (e o choro dos bebês), as baterias têm que durar o suficiente para um voo transoceânico e o som tem que ser perfeito. Conseguir tudo isso não é tarefa fácil.

Foram testados os melhores modelos novos que estão no mercado para encontrar alguns pares que cumprem as exigências — independentemente do destino ao qual os levamos. É só escolher aquele que melhor se enquadra ao seu estilo de viagem.

Para o rato de academia

Samsung Gear IconX (US$ 200)

Esse fone totalmente sem fio — que é como o AirPods da Apple, só que melhor — faz muito mais do que te deixar livre de amarras. O monitor cardíaco embutido melhora suas corridas matinais pela praia e com seus 4GB de memória interna você não precisa ter o telefone à mão para tocar suas músicas. E aí vem a questão da qualidade do som: baixo sólido, grande volume e isolamento de barulho melhor do que a média.

Para o viajante profissional

Libratone Q Adapt On Ear (US$ 250)

Você pode usar facilmente esse fone aerodinâmico de design dinamarquês com seu terno ou com sua roupa de corrida — mas são os controles sensíveis ao toque do lado direito e a duração excepcional da bateria (20 horas) que o tornam perfeito para o fechador de negócios.

Utilize esses touchpads para atender chamadas ou para silenciar a música para poder escutar o que está acontecendo ao redor; o design, com encaixe perfeito na orelha, consegue um isolamento sonoro impressionante, antes mesmo de você ligar o cancelamento de som ajustável.

Para o audiófilo

Audeze SINE (US$ 450)

A estética simples desse fone aparentemente convencional não corresponde à tecnologia de ponta que há nele. Trata-se do primeiro fone planar-magnético on-ear do mundo, o que significa basicamente que os drivers — a principal peça de hardware que dita a qualidade do som — são três vezes mais poderosos do que os dos concorrentes mais próximos, sem aumentar em nada o tamanho.

E esse é só o começo. Entre as demais características estão um chip embutido com um conversor de áudio digital (DAC), um processador de sinais digitais (DSP) e um amplificador desenvolvido para tocar arquivos de alta resolução (como os do Tidal).

Isso significa que quando você escuta seu álbum favorito, você escuta camadas que nem sequer sabia que estavam lá.

Para usar no avião

Bose Quiet Comfort Q35 (US$ 350)

Se tudo o que você precisa é um cancelamento de ruído arrebatador e um maior conforto, a alternativa é essa atualização sem fio de um velho clássico.

O design leve, sobre a orelha, é seguro e resistente ao suor, as almofadas de couro não pressionam demais e o potente cancelamento de ruído está sempre ligado por padrão.