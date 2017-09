Os 10 melhores apps para Android e iPhone que testamos em agosto

São Paulo — Veja abaixo quais foram os 10 melhores aplicativos que testamos ao longo do mês de agosto. Entre os destaques estão o RecargaPay, para carregar Bilhete Único ou celular pré-pago; o Google Allo, app de mensagens concorrente do WhatsApp; e um app para fotos panorâmicas no Instagram, entre outros.

Se quiser ainda mais opções, dê uma olhada nos nossos testes semanais, publicados na coluna Apps da Semana.

RecargaPay

Grátis, em português, para Android e iPhone

Este aplicativo de pagamentos permite que você recarregue seu celular pré-pago, cartão de transporte (como o Bilhete Único, de São Paulo), e também deixa você parcelar contas em até 12 vezes. O app é interessante e você pode indicá-lo aos seus amigos e ganhar crédito no app por isso. Veja mais detalhes nesta matéria.

Allo

Grátis, em português, para Android e iPhone

O Allo, app de mensagens do Google, oferece um canal para conversar com seus amigos. O app tem recursos interessantes, como a possibilidade de aumentar ou diminuir o tamanho da fonte do texto, fazer pesquisas sem deixar o aplicativo e também criar figurinhas com o seu próprio rosto a partir de uma foto. O Allo permite o envio de mensagens de áudio, mas não faz ligações via web, nem videochamadas. No último mês, o Allo ganhou versão web e a sua inteligência artificial, o Google Assistente, aprendeu a falar português.

Pannify

Grátis, em inglês, para Android

Este aplicativo serve para publicar fotos panorâmicas no Instagram. A ideia é recortar a imagem desejada em três partes para que ela apareça completa quando alguém acessar o histórico de publicações no seu perfil no app.

iTranslate Converse

Grátis, em português, para iPhone

O iTranslate Converse é um aplicativo para tradução de conversas. A proposta é usar a tela do iPhone como o tradutor da conversa por voz. Antes de começar, é preciso definir quais serão os idiomas—é possível escolher entre dezenas; o português, aliás, faz parte da lista. Um recurso interessante é a transcrição, que fica disponível mesmo depois que a conversa acabar. O Converse é da iTranslate, desenvolvedora de um famoso app de tradução. Este, no entanto, tem versão apenas para iPhone.

Novoto

Grátis, em português, para Android e iPhone

Novoto é um app para facilitar o controle de notas fiscais para garantia de produtos. O app faz o trabalho de ficar de olho em garantias, garantias estendidas, seguros, entre outras coisas. É possível personalizar as categorias de produtos cadastrados dentro do Novoto. Alertas podem ser configurados com dias de antecedência para que o usuário não seja pego de surpresa. O aplicativo trabalha com lojas parceiras que emitem suas notas fiscais por lá—poupando o uso de papel, por exemplo.

IguanaFix

Grátis, em português, para Android e iPhone

IguanaFix é um app para quem precisa de assistência para pequenos serviços em casa, conserto de carro, além de outras tarefas. Pelo app, o usuário pode solicitar esses serviços. Alguns recursos adicionais facilitam o contato com o profissional. É possível cadastrar imagens para dar mais informações sobre o trabalho, acompanhar o contato em tempo real, entre outras coisas. Algo bacana é a possibilidade de obter um orçamento após responder cinco perguntas simples.

Perfil de Municípios Paulistas

Grátis, em português, para Android e iPhone/iPad

Desenvolvido pela Fundação Seade, o Perfil Municípios Paulistas traz à tela do seu smartphone informações sobre as cidades de São Paulo. No aplicativo, estão dados sobre informações administrativas, populacionais, saúde, IDH, entre outros índices. O app não é o mais bonito do mundo, mas funciona bem para quem precisa fazer consultas pontuais sobre os municípios paulistas

Scorp

Grátis, em português, para Android, iPhone e Windows Phone

O Scorp é um aplicativo peculiar. Ele mistura o Snapchat com chat. A ideia é que você converse com pessoas aleatórias, seja por vídeos de 15 segundos, seja por mensagens de texto. A proposta é conhecer gente nova e comentar sobre tópicos sugeridos no app. Ele tem integração no Facebook para facilitar conexões com conhecidos. Leia mais sobre o app aqui.

Lifesum

Grátis, em português, para Android e iPhone/iPad

Quer controlar melhor sua alimentação? O Lifesum vai ajudar com essa tarefa. O usuário pode configurar o objetivo, como perder peso ou ser mais saudável. As refeições devem ser inseridas manualmente—mas o app tem uma base enorme de alimentos e um leitor de códigos de barra para produtos industrializados. Um ponto alto do Lifesum é sua conexão com outros apps e produtos. Ele é capaz, por exemplo, de abater calorias a partir de exercícios registrados em aplicativos como Saúde, da Apple. O app é grátis, mas cobra assinatura mensal para desbloquear recursos.

Sarahah

Grátis, em inglês, para Android, iPhone e web

O Sarahah ficou famoso no mundo todo ao longo da última semana. Ele permite o envio de mensagens anônimas para outros usuários. Após criar uma conta, o usuário ganha um URL exclusiva. É preciso compartilhar aquela página em redes sociais para que conhecidos possam enviar as mensagens anônimas. Ele foi criado para ser usado em ambientes profissionais—para que fosse possível, por exemplo, dar um toque ao chefe sem que fosse preciso de identificar. Ficou famoso, no entanto, ao ser usado para paquera, críticas ou elogios nas redes sociais. Para mais informações, leia esta matéria que publicamos.