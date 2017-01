Os 10 lançamentos dos videogames mais aguardados em 2017

Redação Central – “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”, “Red Dead Redemption 2” e “Mass Effect: Andromeda” são alguns dos lançamentos mais esperados do mundo dos games em 2017, ano em que também chegarão ao mercado os novos consoles Nintendo Switch e Project Scorpio, da Microsoft.

A proposta da Nintendo para março, com a qual espera superar e deixar para trás o fracasso de vendas do Wii U, será um inovador híbrido entre console doméstico e portátil.

Já com o Project Scorpio, que só deve ser lançado no último trimestre, a Microsoft aumentará a qualidade gráfica e a potência do hardware apresentadas pelo Xbox One em uma poderosa máquina.

Muitos serão os títulos promissores de 2017, desde uma nova aventura de Link à continuação de uma nova e esperada experiência no Velho Oeste, passando também por jogos independentes que geram bastante expectativa.

“Breath of the Wild” é a próxima aventura de Link. O icônico personagem da franquia “The Legend of Zelda” voltará em um mundo aberto com diversas novidades, com direito a um mapa enorme, armas inéditas e novas ações, como saltar a qualquer momento. O game será lançado tanto para Wii U como para o Nintendo Switch.

Se na aposta da Nintendo os jogadores percorrerão florestas e montanhas, a desenvolvedora Rockstar propõe algo totalmente diferente no jogo de ação e aventura “Red Dead Redemption 2”, a sequência do famoso título de cowboys do Velho Oeste.

Ainda sem detalhes além de um rápido trailer de divulgação, o título chegará às lojas a partir do outono no hemisfério norte, que começa no final de setembro.

A saga de ficção científica “Mass Effect: Andromeda”, que estreia novos protagonistas e chegará ao mercado em março, é um título de mundo aberto no qual o jogador poderá se movimentar por uma extensa galáxia infestada de planetas e missões.

Outro aguardado lançamento é “Horizon Zero Dawn”, exclusivo para PlayStation 4 e que também será comercializado a partir de março. O jogo de aventura transportará os jogadores a um cenário pós-apocalíptico habitado por humanos e robôs que lutam pelo controle do planeta, também seguindo a tendência do formato em mundo aberto.

Após o cancelamento de “Scalebound”, o exclusivo mais esperado deste ano para o Xbox One passou a ser “Sea of Thieves”, uma aventura de piratas em primeira pessoa com foco nos modos multiplayer.

A tradicional franquia de terror “Resident Evil”, que completou 20 anos em 2016, voltará às lojas com “Resident Evil 7: Biohazard”, título compatível com os óculos de realidade virtual PlayStation VR no qual o jogador terá que enfrentar criaturas monstruosas na perspectiva de primeira pessoa.

Vikings, cavaleiros e samurais batalharão no próximo lançamento da Ubisoft, “For Honor”, um jogo que levará os jogadores a um mundo arrasado por um cataclismo no qual diferentes reinos lutarão para sobreviver.

Além das grandes produções, este ano também contará com promissores jogos desenvolvidos por equipes independentes, como o estúdio canadense Capybara Games, que propõe com “Below” uma experiência de sobrevivência em uma imensa ilha.

Após o sucesso de “Gone Home”, o estúdio americano Fullbright lançará “Tacoma”, game que se passa em uma estação espacial a 321 mil quilômetros da Terra, onde o jogador deverá resolver o mistério das desaparições das pessoas do complexo.

Outro destaque vem da desenvolvedora britânica Playtonic Games, formada majoritariamente por ex-funcionários da Rare, “Yooka-Laylee”, jogo de plataforma que traz um camaleão como protagonista.