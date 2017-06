Ônibus high-tech pode derrubar custo de obras de metrô

São Paulo — A China tem um novo projeto de veículo high-tech que anda sobre trilhos virtuais na cidade. Ele funciona como uma mistura do trem comum com o ônibus, já que anda na rua sem trilhos reais, mas tem a capacidade de adicionar vagões para ampliar sua capacidade.

A CRRC, fabricante responsável pelo projeto, chama o novo veículo de smart bus ART (sigla em inglês para “veículo autônomo de trânsito rápido”)– o que esclarece que o veículo é um ônibus.

Equipado com sensores para seguir as faixas pintadas e outros sensores na estrada pela qual percorre, ele não precisa de um motorista humano atrás do volante para conduzi-lo, apesar de ainda haver um nesta fase inicial.

O projeto começou a ser desenvolvido em 2013, com o objetivo de reduzir o caótico trânsito dos centros urbanos da China. O ART tem capacidade de acomodar 307 passageiros (com três vagões; com cinco, são mais de 500) e atinge velocidade máxima de 70 kmh, impulsionado pela energia armazenada em sua bateria. A cada parada de 10 minutos, o veículo recebe energia para mais 25 km de percurso.

O ART pode representar uma forma de aumentar a oferta de transporte público de alta velocidade sem que seja necessário fazer obras comuns de metrô e trem. Na China, o custo por quilômetro de metrô é de 58 mi a 102 mi de dólares, enquanto o trecho custaria 2,2 mi de dólares para criar uma pista virtual para o ART.

O veículo foi apresentado na última semana, quando andou sobre uma pista de 6,5 quilômetros. A expectativa é de que ele esteja nas ruas da cidade chinesa Zhuzhou a partir do ano que vem.

Vale notar, porém, que o último projeto de ônibus inteligente provindo da China, que andava sobre carros nas ruas, sofreu evasão de investimentos e agora está parado pegando poeira.

Veja o vídeo de divulgação do smart bus ART. Na sequência, veja o vídeo que mostra parte dos testes com o veículo.