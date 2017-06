Óculos inteligentes leem ondas cerebrais para ajudar a relaxar

São Paulo — Quem nunca meditou ou tem uma rotina estressante pode encontrar dificuldade para relaxar. Para ajudar essas pessoas, a marca italiana de óculos Safilo criou o SafiloX, óculos que leem as ondas cerebrais do usuário para levá-lo ao caminho da tranquilidade mental.

Conectado via Bluetooth a smartphones Android ou iPhones, o acessório envia os sinais captados por seus sensores–que ficam nas hastes e perto do nariz do usuário–para uma interface simples de ser usada e integrada a um algoritmo de medição de atividade cerebral.

Ao identificar os padrões de relaxamento, tensão, foco e dispersão, o app já está calibrado. Esse processo leva menos de um minuto. A partir de então, você passa a ouvir o som do mar e alguns pássaros. Quanto mais relaxado você estiver, mais serena será a maré. Se estiver sem foco no exercício mental, o som aumenta. O barulho dos pássaros funciona como um teste de atenção. A ideia é não perder o foco mesmo ao ouvi-los de tempos em tempos.

Ao final da prática relaxante, o usuário recebe um relatório simples com dados sobre o seu estado. A pontuação mostrada serve como uma maneira de transformar o momento de relaxamento em um jogo, levando o usuário a buscar a superação a cada vez que usar o SafiloX.

A tecnologia por trás dos óculos da Safilo vieram de uma companhia canadense especializada em análise de ondas cerebrais chamada Interaxion.

Os óculos têm uma bateria recarregável que tem duração estimada de oito horas. As lentes dele não têm grau, apesar de o usuário poder ajustá-lo à sua visão de acordo com a determinação de um oftalmologista. No entanto, a ideia não é usar o SafiloX para sair na rua ou praticar uma atividade física. A proposta da Safilo é que o uso seja em momentos de descanso.

De acordo com Nicola Belli, diretor de inovação da Safilo Group no Brasil, o produto tem foco em atletas, que precisam de preparação e estabilidade mental para superar os limites de seus corpos no dia a dia. Fora isso, estudantes também podem tirar proveito do acessório high-tech, visto o quanto a rotina de estudos pode exigir da nossa capacidade mental.

“O impacto que esperamos ver com esse produto é entregar um novo benefício, mostrar às pessoas uma nova razão para comprar óculos. Se as pessoas conseguirem ter vidas melhores com ele, isso seria um sonho”, afirmou Belli, que diz não acreditar que dispositivos para mostrar informações do smartphone diretamente nos olhos do usuário sejam de grande apelo comercial, exceto no mercado profissional.

Atualmente, a tecnologia de leitura de ondas cerebrais da Safilo está presente nos óculos de esportes da marca Smith–que não é vendida no Brasil. Em 2018, a empresa deve trazer o produto ao mercado nacional sob uma de suas marcas, como Carrera ou Polaroid. No exterior, os óculos SafiloX custam 349 dólares ou 349 euros. Ainda não há preço estimado para o lançamento no nosso país.

A meta de longo prazo do projeto SafiloX é mais ousada: controlar objetos com a menta. Mas essa realidade ainda está distante do mercado de consumo.