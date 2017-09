O Google deveria comprar a Wikipedia? Seu fundador responde

São Paulo – A Wikipedia contém um gigantesco e gratuito acervo de conteúdo sobre todo tipo de assunto. O Google é índice da internet. Faria sentido que os dois se unissem, se olharmos logicamente apenas a esses fatos. Essa percepção motivou um questionamento no fórum Quora, conhecido por ser usado por profissionais influentes do setor de tecnologia, e a resposta veio diretamente de Jimmy Wales, fundador da Wikipedia.

Logo na primeira linha de sua resposta, Wales deixa claro: A Wikipedia não está à venda. Isso acontece porque o site não pertence a uma empresa, mas a uma fundação sem fins lucrativos. Ela é registrada como instituição de caridade nos Estados Unidos.

A Wikimedia Foundation é dona do uso do termo “Wikipedia”, tem domínios web relevantes e servidores para manter o site no ar. Como Wales explica, isso tudo poderia até ser comprado por uma empresa, mas o dinheiro deveria ser destinado à caridade, e não iria parar nos bolsos dele e das pessoas que editam a Wikipedia–que licenciam todo o conteúdo gratuitamente na internet.

“Agora, a Wikimedia Foundation nunca considerou, nem por um segundo, uma ação no sentido de vender a Wikipedia. Simplesmente não está no nosso radar”, escreveu Wales.

Para ele, grande parte das oportunidades estratégicas de negócios para uma empresa como o Google seriam frustradas pela política de direitos autorais livres e pela possibilidade dos colaboradores deixarem a plataforma a qualquer momento.

Wales diz ainda conhecer executivos de primeiro escalão do Google e eles nunca indicaram interesse na ideia de comprar a Wikipedia.

Um site enorme como a Wikipedia custa caro para se manter funcional. No entanto, como instituição de caridade, ela não tem um compromisso rígido de compartilhamento de resultados como têm as empresas com fins lucrativos.

De acordo com um levantamento do site Statista, no ano passado, a Wikipedia recebeu 82 milhões de dólares de doações dos seus leitores para poder manter o site sem a exibição de propagandas. Os gastos foram de 66 milhões de dólares, o que deixa a fundação no azul.

Então, por que vemos tantos anúncios na Wikipedia pedindo doações?

Wales explicou o caso em 2015, também no Quora.

“Nossas reservas variam ao longo do ano, mas geralmente ficam no equivalente a um ano de receita. A recomendação típica para instituições sem fins lucrativos de sucesso e estáveis é ter entre seis meses e dois anos de reservas. Nossa reserva, portanto, é perfeitamente sensível”, escreveu o fundador da Wikipedia.