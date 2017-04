Número de acessos em 4G cresceu 120% no último ano

O número de acessos em banda larga 4G cresceu 120% entre fevereiro de 2016 e fevereiro de 2017, com 37 milhões de novas conexões no período.

Segundo dados divulgados hoje (10) pela Associação Brasileira de Telecomunicações (Telebrasil), o Brasil tem atualmente 67 milhões de acessos em 4G.

O número de municípios com cobertura 4G no Brasil cresceu 254% em relação a fevereiro do ano passado.

Segundo a Telebrasil, as redes de quarta geração estão instaladas em 1.691 municípios e já alcançam cidades onde moram 74% dos brasileiros.

Já as redes de 3G estão instaladas em 4.994 municípios, que concentram 98% da população.

No total, o Brasil registrou em fevereiro deste ano 223,3 milhões de acessos à internet, incluindo banda larga fixa e móvel.

Destes, 26,9 milhões são em banda larga fixa e 196,4 milhões são em banda larga móvel, considerando 3G e 4G.