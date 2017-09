Novos iPhones chegam ao Brasil até o final de 2017, promete Apple

Bruno Capelas, do Estadão Conteúdo

Por Bruno Capelas, do Estadão Conteúdo

São Paulo – Os três novos modelos de iPhone lançados pela Apple vão chegar às lojas do Brasil até o final deste ano. A confirmação é da própria Apple.

Questionada pelo jornal “O Estado de S. Paulo” sobre preços e datas de lançamento de iPhone 8, iPhone 8 Plus e do “poderoso” iPhone X no País, a fabricante respondeu apenas que os aparelhos chegarão ao País ainda em 2017.

Mais uma vez, o Brasil ficou de fora da primeira fase de lançamento do smartphone da Apple. Os iPhones 8 e 8 Plus chegarão às lojas da empresa nos Estados Unidos e em outros oito países na sexta-feira, 22, enquanto o iPhone X tem lançamento previsto nos EUA para o dia 3 de novembro.

Os preços dos aparelhos, em suas versões de armazenamento mais básicas, com 64 GB, são US$ 699, US$ 799 e US$ 999, respectivamente.

Em abril, quando a fábrica da Foxconn em Jundiaí (SP) encerrou a linha de produção de iPads por conta da baixa demanda local, houve quem temesse pelo fim do iPhone montado no Brasil.

No entanto, segundo apurou o jornal, a montagem local do smartphone da Apple segue firme e forte. “As duas unidades da Foxconn em Jundiaí seguem funcionando”, diz Rosemary Prado, vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Jundiaí, Várzea Paulista e Campo Limpo (Sindicatometal).

De acordo com fontes do mercado ouvidas pela reportagem, a empresa manteve seu ritmo de importação de componentes – usados pela Foxconn para montar os iPhones aqui.

O fim da produção local do iPhone poderia significar uma saída da Apple do mercado nacional – algo que não interessa à empresa americana, dizem as fontes. Procurada, a Apple diz que não comenta rumores.