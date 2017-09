Novo Super Nintendo chega ao Brasil em outubro por R$ 1 mil

São Paulo – Alô, nostalgia: a edição retrô do Super Nintendo – a Super NES Classic Edition – vai chegar ao Brasil no dia 20 de outubro, custando R$ 999.

As informações estão presentes em emails enviados a varejistas brasileiros pela distribuidora Gaming do Brasil, que vai trazer o console ao País, segundo informações do site IGN Brasil.

Com 22 jogos na memória (incluindo o inédito Star Fox 2, não lançado na época), o videogame quer recriar o espírito dos anos 1990.

Entre os títulos presentes na coleção, estão Super Mario Kart, Super Mario World, Super Metroid, Star Fox e F-Zero. Nos Estados Unidos, o Super NES Classic Edition vai ser lançado no dia 29 de setembro, por US$ 80.

A Gaming do Brasil é uma velha conhecida dos jogadores brasileiros: a distribuidora era responsável pelos produtos da japonesa até 2015, quando a empresa tinha representação oficial no Brasil.

Retorno

O Super NES Classic Edition não é o primeiro console retrô lançado pela Nintendo: no ano passado, a empresa causou furor ao trazer de volta o Nintendo Entertainment System (conhecido também como NES ou “Nintendinho”).

Nos EUA, o aparelho era vendido a US$ 60, com 30 jogos na memória – entre eles, os primeiros games das séries Super Mario Bros., Zelda e Final Fantasy.

O videogame não chegou a ser importado oficialmente ao País, mas era encontrado à venda na internet e em centros de comércio popular por cerca de R$ 600.

A procura foi tão alta que o videogame chegou a ter vendas esgotadas nos EUA. Na manhã de terça-feira, 12, porém, a Nintendo anunciou que vai relançar o aparelho em 2018, devido à alta demanda dos jogadores.