Novo recurso do WhatsApp deixa Stories mais coloridas

São Paulo — O WhatsApp tem uma novidade para quem gosta de compartilhar conteúdo usando as Stories–aquelas histórias efêmeras que somem após 24 horas. Agora, será possível compartilhar texto sobre um fundo colorido.

O recurso já está no ar e funcionando no aplicativo. Para ter acesso, é preciso ter a versão mais recente do app instalada. Vale lembrar que o WhatsApp está disponível para iPhones e smartphones Android.

“Para personalizar o texto, os usuários podem escolher uma fonte específica, cor de plano de fundo e incluir links”, afirma a empresa em um comunicado distribuído à imprensa.

Outra novidade recente envolvendo o Stories é a possibilidade de visualizar as atualizações na versão web–antes, era preciso usar o app para isso.

O WhatsApp Stories já conta com mais de 250 milhões de usuários por mês. O Snapchat, app que popularizou os conteúdos efêmeros, conta com 173 milhões de usuários por mês.