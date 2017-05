Novo recurso do banco Neon ajuda cliente a realizar sonhos

São Paulo – O banco Neon vai ajudar seus usuários a realizar sonhos com um novo recurso no seu aplicativo. Chamado de Objetivos, ele auxilia o cliente do banco a guardar dinheiro para realizar compras, fazer viagens ou atingir qualquer outro objetivo financeiro.

A ideia é que o novo recurso sirva como ferramenta de educação financeira também. O banco Neon fez uma demonstração da novidade a EXAME.com. Objetivos é uma ferramenta simples de usar e deve se mostrar útil aos clientes que não têm hábito ou conhecimento para aplicar dinheiro.

Ao configurar seu objetivo, o usuário poderá dar nome e até adicionar uma fotografia. É possível configurar uma aplicação definida ou fazer aportes de dinheiro manualmente. A aplicação automática pode ser diária ou mensal. O banco afirma que a tecnologia foi desenvolvida internamente.

O recurso auxiliará o usuário a fazer o planejamento. Se a ideia for comprar uma bicicleta, por exemplo, de 3 mil reais, o app calcula quanto tempo levará para juntar o dinheiro se a disposição for de guardar, digamos, 2 reais por dia. O mesmo vale para quaisquer outros valores.

Todos os cálculos são feitos automaticamente e exibidos ao usuário. Este é o lado que o banco Neon acredita que sirva como educação financeira para seus clientes, criando o hábito de guardar o dinheiro em um investimento.

O aplicativo exibe tudo isso de forma simples. Caso o usuário queira mais informações, também pode obter. Um guia dá mais informações dentro do novo recurso. O dinheiro é aplicado em um CDB com rendimento de 90% do CDI. A liquidez é diária, o que quer dizer que a retirada pode ser feita a qualquer momento.

Dentro da nova área, o usuário pode ver quão maior serão seus rendimentos nessa aplicação do que em uma poupança.

O banco Neon é um banco 100% digital. O cliente pode abrir conta e manejar seu dinheiro por meio do app, disponível para Android e iPhone. A instituição não cobra taxas de seus clientes e promete deixar de lado as burocracias dos grandes bancos.