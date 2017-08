Novo notebook Compaq tem sensor biométrico e Windows 10

São Paulo – A Compaq lançará no Brasil, em setembro deste ano, o novo notebook Presario CQ-17, que tem sensor biométrico e vem com sistema Windows 10. O leitor de impressões digitais permite o rápido acesso ao computador com apenas um toque, como nos smartphones.

Por dentro, o notebook tem processador Intel Celeron N3350, 4 GB de memória RAM e 500 GB de armazenamento. Sua tela de 14 polegadas tem resolução HD e o produto vem com uma porta USB Type-C, que já é popular nos celulares Android mais recentes. Com peso de 1,5 kg e espessura de 1,7 mm, a máquina portátil foi feita para ler e responder e-mails, ver vídeos, editar documentos e navegar nas redes sociais–tudo com moderação, dada sua modesta configuração de hardware. Seu preço sugerido é de 1.299 reais.