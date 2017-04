Novo iPad da Apple é substituto aprimorado do iPad Air 2

São Paulo – O novo iPad nada mais é do que uma versão levemente melhorada do iPad Air 2, que foi descontinuado pela Apple. Como o Air, o novo tablet da marca tem tela de retina de 9,7 polegadas (2.048 x 1.536 pixels) com tecnologia de antirreflexo. Junto aos dois alto-falantes localizados na parte inferior do aparelho, o novo tablet promete ser um bom companheiro para usuários que querem assistir a filmes e séries da Netflix. Para completar, o produto tem um sensor de impressões digitais no botão home.

Assim como o iPad Pro, o novo tablet tem bateria com autonomia de 10 horas, segundo a marca. No quesito câmera, o dispositivo tem uma frontal de 1,2 megapixels e uma principal de 8 megapixels que grava vídeos em 1080p. Disponível nas cores dourada, prata e cinza, o novo iPad estará à venda no site da Apple por 2.499 reais (na versão de 32 GB com Wi-Fi) e 2.999 reais (com 128 GB com Wi-Fi) a partir de maio.