Novo gadget afina violões e guitarras automaticamente

São Paulo – Você toca um instrumento como violão ou guitarra e já teve dificuldade de colocá-lo na afinação correta? Um gadget chamado Roadie 2 automatiza esse processo.

Com um software de análise de vibrações das cordas, o aparelho identifica o quanto precisa apertar ou soltar as tarrachas do instrumento para deixá-lo na afinação certa e faz isso para você. Basicamente, você só precisa posicioná-lo da forma correta nas tarrachas.

O Roadie 2 é a segunda versão de um gadget que foi bem-sucedido na plataforma de financiamento coletivo Kickstarter. Sua primeira edição funcionava com um aplicativo para smartphones, que não é mais necessário no novo modelo — apesar de ainda funcionar para usar recursos mais avançados.

O aparelho é vendido no Kickstarter por 89 dólares (280 reais, em conversão direta) e terá preço final de 129 dólares (400 reais) quando chegar ao mercado, em novembro. Vale notar que há também uma versão para contrabaixo elétrico.

Veja o vídeo de divulgação do gadget para músicos e aspirantes a seguir.