Novo chip tem WhatsApp e Facebook ilimitados para viagens

São Paulo — Se você já viajou para o exterior, provavelmente se viu diante de um problema: é preciso encontrar um chip local com um plano de internet móvel de preço acessível. Para solucionar isso em todas as suas viagens, a operadora italiana de telefonia Zeromobile lança no Brasil o ChatSim, um chip que oferece acesso ilimitado a apps como WhatsApp, Facebook, Messenger e Telegram em mais de 160 países.

Para isso, a empresa fez parcerias com mais de 250 operadoras internacionais. Dessa forma, ela oferece o plano de acesso à internet sem cobranças de roaming, tarifa paga quando estamos fora do nosso país de origem.

O ChatSim custa 199 reais e oferece acesso aos apps por um ano. A questão é que, nesse plano, é permitido apenas enviar mensagens em texto e emojis. Para compartilhar imagens e realizar ligações telefônicas, será preciso realizar recargas, como em um chip pré-pago, com valores entre 52 e 260 reais. O produto pode ser comprado no site brasileiro da operadora.

O chip internacional foi idealizado por Manuel Zanella, fundador e CEO da Zeromobile. No mercado desde janeiro de 2015, ele se chamava WhatSim e mudou de nome em fevereiro deste ano.

Com o plano da Zeromobile, o consumidor tem acesso aos seguintes apps em smartphones ou tablets: WhatsApp, Facebook, Messenger, WeChat, Skype, Viber, LINE, Telegram, BBM, QQI, Line, Hike e Kakao.

De acordo com a operadora, o chip foi criado para atender pessoas que viajam ao exterior com muita frequência.

Veja o vídeo de divulgação do ChatSim a seguir.