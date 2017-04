Novo cartão da Mastercard vem com leitor de impressões digitais

São Paulo – No que depender da Mastercard, você não vai mais precisar decorar senhas para seus cartões de crédito e débito. A empresa mostrou hoje um cartão que traz um leitor de impressões digitais embutido para a autenticação no momento da compra.

A África do Sul é o primeiro mercado no qual os cartões serão testados. Os primeiros testes no país envolveram uma rede de mercados (a Pick n Pay) e o Absa Bank, uma subsidiária do Barclays Africa.

Em comunicado, a Mastercard explica como funcionará o processo. A impressão digital precisará ser cadastrada uma vez na instituição financeira que emite o cartão. Com isso feito e o cartão desbloqueado, a digital pode ser usada em compras em locais físicos.

Na imagem acima você pode perceber que o cartão traz um bloco escuro no canto superior direito. É ali que a leitura das impressões digitais é feita.

“Seja desbloqueando um smartphone ou fazendo compras online, impressões digitais estão ajudando a entregar conveniência adicional e segurança”, afirma Ajay Bhalla, presidente da Mastercard, em comunicado.

A empresa ainda defende a ideia de que maior facilidade nas compras traz também aumento no volume de compras para estabelecimentos comerciais. Outro benefício seria a queda no número de fraudes.

O comunicado da empresa afirma que outros testes estão sendo planejados em mercados europeus e asiáticos nos próximos meses.