Novo app compara preços de corridas na Uber, 99, Cabify e Easy

São Paulo — Um novo aplicativo para Android compara os preços das corridas na Uber, 99, Cabify e Easy para que você possa escolher a opção que cabe no seu bolso. O iDriver acaba de ser lançado e chega para rivalizar com o VAH e com o Taxi Fare, que oferecem o mesmo benefício aos usuários de smartphones.

O iDriver permite que você marque diversas localizações como favoritas e também tem um histórico de pesquisas, o que facilita na hora de encontrar um endereço antigo que não seja recorrente.

Apesar de não terem lançado o app como pioneiros, os criadores do iDriver acreditam que ele tenha poderá oferecer diferentes benefícios no futuro. Por enquanto, a meta é ajuda os usuários de aplicativos de transporte individual a economizar até 60% do preço de uma corrida.

“Não existem produtos que sejam únicos, todos tem concorrentes. Mesmo no caso do Google, temos também o Baidu, o Bing ou o Yahoo”, declarou Lucas Burza, em entrevista a EXAME.com.

O aplicativo foi desenvolvido no começo deste ano e idealizado por Burza com a ajuda de seus sócios em uma agência de marketing digital em São Paulo, Marcelo Caricati e Eric Gomes.

“Não fomos os primeiros e isso é um problemão. O VAH (maior app do gênero) demorou muito para sair dos 5 mil”, disse Burza. O aplicativo rival tem hoje mais de 100 mil downloads registrados na Google Play Store, a loja de apps do Android, e ele também tem versão para iPhone.

A expectativa do criadores do novo comparador de preços é atingir a marca de 50 mil downloads no seu primeiro ano no mercado.

Por ora, o aplicativo não é monetizado nem com publicidade, nem com acordos com as empresas de transporte individual, mas é nessa segunda possibilidade que a companhia pretende investir no futuro para oferecer benefícios para passageiros e também para motoristas.

Uma versão do iDriver para iPhones deve ser lançada em breve, o que deve ajudar a empresa a atingir sua meta de instalações.