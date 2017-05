Nova versão do Windows 10 tem foco em educação—e no Google

São Paulo – A Microsoft anunciou hoje uma nova versão do Windows 10. Com foco em praticidade e no mercado de educação, o Windows 10 S (nome da versão) vem para competir diretamente com o Google e seu Chromebook dentro de escolas.

A mudança mais radical em relação à versão regular do Windows 10 é que muda completamente o acesso a apps. Com a nova versão, o usuário pode baixar e instalar somente programas da loja de apps do Windows–algo, de certa forma, parecido com o que acontece em smartphones e tablets.

De forma geral, a oferta de aplicativos será reduzida. No momento, por exemplo, não é possível baixar navegadores como o Google Chrome ou o Mozilla Firefox—mas um comentário de um executivo da Microsoft sugere que, em breve, outros navegadores estarão na loja de apps.

O efeito imediato disso é claro: a vulnerabilidade a ameaças diminui bastante. Aplicações na loja da Microsoft são certificadas e passam por verificações contra qualquer tipo de ameaça virtual. Para ambientes como uma escola, com muita gente acessando computadores compartilhados e conectados em uma mesma rede, isso parece bastante valioso.

De acordo com o site The Verge, na apresentação, o Windows 10 S mostrou suporte para periféricos e acessórios da mesma forma como acontece na versão normal do sistema. Outra exclusividade desta versão será uma forma simplificada de login. Um aluno poderia fazer login pela primeira vez e estar pronto para usar o dispositivo em 15 segundos—a Microsoft afirma que, em comparação ao Windows 10 Pro, esse tempo é menor do que o normal.

Nos Estados Unidos, produtos com o Windows 10 S serão vendidos a partir de 190 dólares. As máquinas ainda virão com uma licença para o jogo Minecraft: Education Edition.

O anúncio foi realizado em uma apresentação em Nova York na manhã de hoje. Com foco em educação, outros produtos foram anunciados. O Microsoft Teams, concorrente do Slack, terá funções também para escolas e não somente para equipes de trabalho.

O Teams trará suporte para emojis, stickers e GIFs. Tudo isso para convencer jovens estudantes a usar a plataforma. A versão permitirá que professores interajam com estudantes usando o Teams ao longo de um ano escolar com a criação de pequenos grupos de contato.

Surface

Outro anúncio importante foi a chegada de um novo Surface, o notebook da Microsoft. Ele terá suporte para o novo Windows 10 S. Com quatro cores disponíveis (vermelho, prata, branco e preto), a Microsoft aposta na sua qualidade de construção–ele vem com uma fina camada de tecido por dentro, por exemplo.

Surface Laptop is designed for Windows 10 S – streamlined for security and superior performance. #MicrosoftEDU pic.twitter.com/t6QezAIRvg — Surface (@surface) May 2, 2017

Aliando um belo design, ele terá funções importantes para uso em educação. Sua tela de 13,5 polegadas é sensível ao toque e tem suporte para uso de uma caneta especial para produtividade e trabalhos no dispositivo.

Por dentro, ele poderá vir equipado com a versão mais recente dos processadores Intel i3 e Intel i7. O armazenamento poderá ser um SSD de até 1 TB.

O produto será vendido, nos Estados Unidos, a partir de hoje por 999 dólares.

Assista abaixo ao vídeo de divulgação do novo Surface.