Notebook Acer VX5 foi feito para jogos — por dentro e por fora

São Paulo — Se você procura um notebook para jogos que tenha um visual arrojado ao mesmo tempo que seja capaz de oferecer um bom desempenho de processamento gráfico, a Acer tem uma solução interessante. O aparelho chamado VX5-591G-54PG alia design pensado para gamers a uma placa de vídeo Nvidia GeForce GTX 1050 (com 4 GB de memória DDR5). Sua tela é de 15,6 polegadas e tem resolução Full HD.

A máquina consegue executar sem problemas jogos populares no Steam, como GTA V ou Dark Souls III. Para isso, ela conta com sistema Windows 10, processador Intel Core i5 de 7ª geração, 8 GB de memória RAM e 1 terabyte de armazenamento. Faltou só um SSD para o notebook ser excelente para jogos. Mas a missão do VX5 não é ser o melhor (isso fica para linha Predator da Acer) e, sim, ser a opção com boa relação custo-benefício da marca, voltada para entusiastas de jogos digitais. Seu preço sugerido é de 4.999 reais.