Noruega quer permitir teste de veículos autônomos em 2017

Oslo – O governo norueguês quer aprovar uma lei no ano que vem para permitir testes de veículos autônomos nas estradas da Noruega, disse o governo nesta quinta-feira.

A Noruega é um dos maiores mercados para os veículos elétricos da Tesla Motors, graças a generosos subsídios do governo.

A Tesla disse em outubro que seus novos modelos chegarão com hardwares, incluindo câmeras e um radar, que permitirão completa autonomia.

A mudança para permitir o teste de veículos autônomos também visa dar uma vantagem competitiva às empresas de tecnologia norueguesas, com o país buscando se diversificar além do setor petroleiro, atingido pela queda nos preços globais do petróleo.

O Ministro dos Transportes e Comunicações da Noruega disse que o governo estava enviando uma proposta para consultas sobre uma nova lei, com o objetivo de ter um projeto aprovado pelo parlamento na primavera de 2017.

“O objetivo do projeto é facilitar o teste de veículos autônomos nas estradas da Noruega dentro de uma estrutura legal de segurança de tráfego e proteção à integridade das informações pessoais”, disse, em comunicado.