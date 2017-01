Norton cria roteador que protege seus gadgets contra hackers

São Paulo – Se você quer manter a internet da sua casa livre de hackers, o produto que a Norton anunciou hoje pode lhe interessar. Ele é chamado Norton Core e é um roteador que tem proteção contra vírus instalada para proteger até 20 smartphones e tablets, além de uma quantidade ilimitada de dispositivos de internet das coisas (como lâmpadas ou fechaduras conectadas).

Com visual moderno pensado para ser um artigo de decoração para sua casa, o roteador não vem com nome de rede e senha padrão, como acontece com muitos produtos dessa categoria – basta lembrar dos aparelhos que têm nome de rede “admin” e a criativa senha “admin”. Em vez disso, o próprio usuário vai dar nome e senha à rede. O software do aparelho vai informar ao usuário se as credenciais escolhidas são seguras ou fracas.

O processo de configuração do roteador é simplificado, já que a complexidade de lidar com produtos similares já ocasionou problemas de ataques DDoS. Tudo pode ser ajustado em instantes com o aplicativo chamado Norton Core, disponível para Android e iPhones.

O Norton Core transmite sinal de internet nas frequências 2,4 GHz e 5 GHz, para que os gadgets possam se conectar na rede mais adequada. No primeiro caso, a rede está mais sujeita à interferência de aparelhos como micro-ondas ou telefones sem fio, mas têm maior alcance. No segundo, a incidência de interferências é menor, mas o alcance normalmente é inferior ao da frequência 2,4 GHz.

O padrão Wi-Fi do roteador é o mais moderno do mercado atualmente. Ele é chamado Wave 2 e promete maior velocidade e confiabilidade da internet. A velocidade máxima do roteador é de 2,5 Gbps, o que permite a transmissão online de vídeos na resolução 4K, bem como o streaming de jogos. Vale notar que o seu dispositivo, seja ele computador ou celular, precisa ser compatível com essa tecnologia – o que ainda não existe no mercado nacional. Como roteador é algo que levamos anos para trocar, essa velocidade poderá ser aproveitada plenamente pelos seus futuros gadgets.

O usuário também pode bloquear comportamentos suspeitos na sua rede, como a conexão de um aparelho desconhecido. Além disso, qualquer software que se instalar no aparelho é movido para quarentena, com o objetivo de não infectar outros dispositivos ligados à rede.

As atualizações de firmware, normalmente deixadas de lado por usuários que não têm conhecimento técnico sobre redes, podem ser autorizadas pelo app. Esses updates costumam trazer correções para falhas de segurança, que podem ser aproveitadas por hackers mal-intencionados.

Por enquanto, o Norton Core não tem previsão de lançamento no Brasil. Nos Estados Unidos, a pré-venda começa hoje, por 199 dólares. Depois disso, o preço sobe para 299 dólares (cerca de 980 reais, em conversão direta).

No primeiro ano, a proteção, oferecida pelo roteador por meio do antivírus Norton Core Security Plus, a anuidade do serviço é gratuita. Após esse período, é preciso pagar 9,99 dólares (mais taxas aplicáveis) para manter o propósito desse roteador seguro.