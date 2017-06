Nokia lança os chips de rede mais rápidos do mundo nesta quarta

San Francisco – A Nokia lançou os chips de rede mais rápidos do mundo nesta quarta-feira, entrando no mercado de roteadores dominado pela Juniper e Cisco e impulsionando seu negócio de rede.

Os novos roteadores de tráfego podem lidar com as maiores demandas de programação de realidade virtual, serviços de internet baseados em nuvem e com a próxima geração de comunicações móveis, disse a empresa finlandesa.

Os novos produtos da Nokia, que surgiram da aquisição de 15,6 bilhões de euros da Alcatel em 2016, devem ajudar a companhia a conquistar negócios de empresas como Facebook, Google, Apple e Amazon.

Os roteadores são compatíveis com produtos mais antigos e também atenderão os atuais clientes da Nokia que querem velocidade, mas ainda devem lidar com equipamentos antigos para executar serviços existentes.