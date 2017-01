Nokia 6 é a volta da Nokia ao mercado de smartphones

São Paulo – Após ter saído do mercado por decisão da Microsoft, a marca Nokia volta agora ao segmento de smartphones. O primeiro produto se chama Nokia 6, tem sistema Android e será vendido na China, por ¥1699, cerca de 790 reais, em conversão direta.

O Nokia 6 não é um concorrente de iPhones ou Galaxies S. Em vez disso, ele é comparável a smartphones intermediários, como o Moto G4. O corpo do produto é revestido de alumínio e sua tela de 5,5 polegadas tem proteção de vidro reforçado (Gorilla Glass 2.5D).

Por dentro, o celular da Nokia tem processador Qualcomm Snapdragon 430, 4 GB de memória RAM e 64 GB de espaço interno. As câmeras capturam fotos com 16 MP (traseira) e 8 MP (frontal). O sistema operacional é o Android Nougat, o mais recente do Google.

A fabricação do Nokia 6 ficará por conta da HMD Global, uma companhia finlandesa que conta com ex-funcionários da Nokia.

“A decisão da HMD de lançar o seu primeiro smartphone Android na China é um reflexo do desejo de atender necessidades reais dos consumidores em diferentes mercados em todo o mundo. Com mais de 552 milhões de usuários de celulares na China em 2016, um número que tem previsão de crescimento para 593 milhões em 2017, o mercado é estrategicamente importante e também é onde os consumidores valorizam o design premium e a qualidade dessa categoria de produto”, informou a HDM Global, em seu comunicado oficial.

O aparelho será vendido na JD.com e estará disponível “no começo de 2017”. Confira o vídeo de divulgação do Nokia 6 a seguir.