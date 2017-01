EUA têm níveis recorde no uso de smartphones e internet

Mais de três quartos dos adultos americanos atualmente usam um smartphone, ajudando a impulsionar a adesão à internet a um nível recorde, segundo uma pesquisa divulgada na quinta-feira.

A pesquisa, realizada pelo instituto Pew Research Center, descobriu que 77% dos adultos possuíam um smartphone no final de 2016, mais do que o dobro do nível de 2011, quando 35% disseram usar tais dispositivos.

Esse crescimento foi alimentado por um “aumento acentuado” no uso de smartphones por pessoas com rendimentos baixos e com 50 anos ou mais, segundo o Pew.

“Os smartphones são quase onipresentes entre os adultos mais jovens”, disse o pesquisador do Pew Aaron Smith, observando que 92% dos adultos menores de 29 anos possuem um.

Ele acrescentou que agora três quartos dos americanos com mais de 50 anos são usuários de smartphones, assim como mais de quatro em cada 10 pessoas acima de 65 anos.

Houve, ainda, um grande salto no uso de smartphones entre adultos de baixa renda: 64% dos que ganham menos de US$ 30.000 por ano hoje possuem um aparelho inteligente.

Já a posse de tablets era de 51% em novembro, em comparação com os apenas 3% de 2010, de acordo com o Pew.

A pesquisa também encontrou um aumento na porcentagem de americanos com internet de alta velocidade em casa, após um declínio modesto observado entre 2013 e 2015.

Cerca de 73% dos americanos afirmam que têm serviço de banda larga em casa.

Os pesquisadores encontraram um nível recorde de 88% no uso da internet, mas 12% destes usuários são “dependentes de smartphones” – pessoas que usam dispositivos móveis mas não têm serviço de banda larga em casa.

O Pew descobriu que 69% dos americanos usam as mídias sociais, principalmente o Facebook.

A rede social líder foi citada por 68% dos entrevistados, seguida pelo Instagram (28%), Pinterest (26%), LinkedIn (25%) e Twitter (21%).