Nintendo lançará mais de 100 jogos para o Switch

Tóquio – A Nintendo anunciou nesta quarta-feira que planeja lançar dois a três jogos para celulares inteligentes por ano na expectativa de estabilizar seus resultados ainda altamente dependentes da área de consoles domésticos.

“Acreditamos que podemos ter uma estrutura estável de lucro ao aproveitarmos nossas propriedades intelectuais”, como os personagens Super Mario Bros, disse o presidente da Nintendo,Tatsumi Kimishima, em encontro anual para discutir estratégia de negócios.

O comentário veio um dia depois que a Nintendo decepcionou investidores com o anúncio de corte de um terço em sua previsão de lucro operacional anual, citando entre os fatores downloads de jogos para consoles abaixo do esperado.

A Nintendo entrou totalmente no segmento de jogos para dispositivos móveis no mês passado com seu primeiro título de marca própria, Super Mario Run.

Mesmo assim, ainda está contando com seu primeiro console em quatro anos, o Switch, para animar os lucros que dependem fortemente de vendas de consoles.

Kimishima disse no encontro que mais de 70 fabricantes de jogos estão desenvolvendo 100 ou mais títulos para o Switch, a ser lançado em 3 de março.

Ele não forneceu datas de lançamento para esses jogos ou mostrou qualquer comparação com o número de jogos em desenvolvimento quando a Nintendo lançou seu console atual, o Wii U.

Mesmo assim o número representa um salto ante os 80 títulos de 50 fabricantes que a Nintendo esboçou há apenas três semanas. Esse aumento pode acalmar os analistas que disseram que a disponibilidade do jogos parece limitada.

A programação do Switch tem sido acompanhada de perto, já que analistas disseram que o baixo número de títulos de software para o Wii U estava entre as principais razões para o fracasso desse console.