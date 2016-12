Netflix tem conta no Twitter invadida por grupo OurMine

Uma das contas do Netflix no Twitter foi invadida nesta quarta-feira por grupo que atende pelo nome de “OurMine”. Várias mensagens com gozações foram enviadas da conta norte-americana do Netflix no microblog.

“A segurança mundial é uma droga. Estamos aqui para provar isso”, disse uma das publicações. Algumas delas foram deletadas em menos de 10 minutos.

O Netflix não pode ser imediatamente contatado para comentar o assunto. Contudo, o serviço de suporte ao cliente publicou em sua conta no Twitter: “Estamos cientes da situação e estamos trabalhando para resolvê-la”, disse.

O OurMine é conhecido por invadir contas importantes nas redes sociais, incluindo a do presidente do Twitter, Jack Dorsey, e a do fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, além de veículos de comunicação como a Forbes e a TechCrunch.

Contatado pela Reuters, o OurMine disse ter assumindo o controle da conta do Netflix no Twitter três horas antes.