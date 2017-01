Netflix resolve problema de usuários com pouca memória no celular

São Paulo – Se você usa os serviços da Netflix com frequência, deve ter ficado feliz ao saber que seria possível ver filmes e séries de forma offline.

Porém, caso você também seja o dono de um smartphone com uma memória interna modesta, deve ter enfrentado um grande problema: a falta de espaço para armazenar vídeos tão longos.

Por isso, a Netflix anunciou hoje uma medida que parece muito específica, mas que irá mudar a vida de boa parte dos seus usuários: os filmes e séries assistidos de forma offline não precisam mais ocupar a preciosa memória do seu celular.

Agora, a nova versão do aplicativo da Netflix dá duas opções: é possível salvar os conteúdos tanto na memória interna do smartphone quanto em um cartão SD (caso seu celular tenha um).

Adquirir um desses cartões é uma alternativa mais barata do que adquirir um smartphone com memória interna grande, como ressalta o The Verge.

Porém, uma ressalva: até o momento, essa opção de armazenamento só vale para os usuários do sistema Android.