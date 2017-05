Netflix indica operadoras de internet mais rápidas do Brasil

São Paulo — A Netflix divulgou nesta semana o seu ranking mensal de mensuração de velocidade de operadoras de internet banda larga no Brasil.

A campeã é a Live TIM, o serviço de internet fixa de fibra óptica da empresa. A média de velocidade de conexão foi de 3,22 Mbps (megabits por segundo), o que não é muito aquém do que vemos no resultado da segunda colocada, a NET, que apresentou média de 3,10 Mbps.

A última colocada do ranking de seis posições foi a Vivo, com seu serviço de rede cabeada e DSL. Mas a empresa também aparece na terceira colocação com o seu serviço de internet por fibra óptica.

Nas demais colocações aparecem Algar e Oi, que também oferecem conexão por fibra óptica.

A Netflix avalia os dados de internet que são usados por seus assinantes para ver filmes e séries online.

Veja o ranking completo, com dados do mês de abril deste ano, a seguir.