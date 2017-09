Não foi para o Rock in Rio? Veja do sofá em UltraHD 4K

São Paulo – Os apaixonados por festivais de música que não vão ao Rock in Rio 2017, que acontece entre os dias 15 e 24 de setembro, poderão aproveitar os shows no sofá de casa e com a mais alta tecnologia de transmissão.

Isso porque a NET, em parceria com a Claro HDTV e o canal Multishow vai permitir que seus clientes assistam às apresentações do Palco Mundo através da tecnologia Ultra HD (4K).

O serviço estará disponível para aqueles que possuem decodificadores e aparelhos de TV compatíveis. A transmissão terá caráter experimental para todo o país e estará disponível no canal 704.

O canal Multishow também transmitirá as principais apresentações do Rock in Rio, começando às 11 horas do dia 15 até o último show, no dia 24 de setembro. Ao todo, serão mais de 70 horas de transmissão ao vivo.

Histórico da 4K em grandes eventos

Esta é a terceira vez que NET e Claro HDTV transmitem imagens de um evento com a tecnologia 4K.

A primeira experiência aconteceu na Copa do Mundo de 2014, sediada no Brasil, e a segunda transmissão foi disponibilizada durante os Jogos Olímpicos Rio 2016.

Com a 4K, as imagens transmitidas possuem cerca de quatro vezes mais definição que o HD tradicional. Os shows também serão transmitidos com som Dolby 5.1.