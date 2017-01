Musk cava túnel nos EUA sem ter ideia do que está fazendo

São Paulo – Escavar um túnel não é uma tarefa fácil, até mesmo para o excêntrico bilionário Elon Musk. O CEO da Tesla e da SpaceX começou a construir um túnel da alta velocidade embaixo da cidade de Los Angeles, nos EUA.

No entanto, ainda no início das obras, ele disse em um concurso de design do Hyperloop da SpaceX que está fazendo apenas alguns testes e ainda não sabe o que realmente está fazendo.

“Nós não temos ideia do que estamos fazendo. Quero ser claro sobre isso”, afirmou Musk.

A ideia de construir um túnel surgiu em dezembro, quando Musk usou sua conta no Twitter para reclamar do trânsito de Los Angeles. “O tráfego está me deixando louco”, escreveu o CEO. “Vou construir uma máquina de perfuração de túnel e apenas começar a cavar. Eu vou realmente fazer isso.” E não é que ele fez?

I am actually going to do this — Elon Musk (@elonmusk) 17 de dezembro de 2016

Durante o último final de semana, os funcionários de Musk escavaram um buraco de nove metros de largura, 15 metros de comprimento e quatro metros de profundidade. O local escolhido pelo CEO foi a base da sede da SpaceX, em Los Angeles.

Em resposta a uma mensagem direta da Wired no Twitter, Musk explicou quais são seus planos com relação ao túnel. “Se você pensa em túneis com 10, 20, 30 camadas de profundidade (ou mais), é óbvio que fazer um caminho em 3D para baixo irá abranger as necessidades de transporte de qualquer cidade de tamanho arbitrário.”

O CEO também explica o significado de fazer um “caminho em 3D para baixo”. “Você tem prédios altos, eles são todos em 3D, e todos querem entrar e sair do prédio ao mesmo tempo”, conta Musk. “Em uma rede de estradas 2D isso obviamente não funciona. Assim, você precisa fazer um caminho em 3D para cima ou para baixo. Eu penso que a melhor ideia é ir para baixo.”

O empresário escolheu iniciar as perfurações na sede da SpaceX por razões óbvias. Ele não precisa de permissão para criar túneis em suas propriedades. Entretanto, isso também significa que um túnel embaixo da cidade de Los Angeles vai demorar para ser construído.

Em novembro, durante o feriado de Ação de Graças, um helicóptero do canal de notícias ABC7 capturou um engarrafamento épico na autoestrada 405, em Los Angeles. Ela é conhecida como uma das rotas mais movimentadas e congestionadas dos Estados Unidos. O vídeo abaixo pode explicar porque Musk está tão motivado a construir os túneis: