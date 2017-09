Uber consolida atuação no aeroporto de Guarulhos com mudanças

São Paulo – A partir de hoje, pegar um carro da Uber no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, ficou bem mais fácil. A empresa de transporte anuncia uma série de mudanças que facilitarão a vida de usuários e de motoristas parceiros.

Entre elas está a criação de um espaço oficial para que os motoristas aguardem por corridas. Oficial, este deve substituir outros pontos informais nos quais motoristas aguardavam por corridas saindo do aeroporto. Além disso, pontos de encontro foram criados em todos os terminais de passageiros do aeroporto.

As novidades devem trazer maior facilidade para o encontro entre as duas partes, reduzir o tempo de espera, além de trazer mais comodidade. A parte ruim é que chega também uma nova taxa que será destinada integralmente ao aeroporto–leia mais sobre a taxa logo abaixo.

Para os passageiros, a mudança mais significativa são os novos pontos de encontro. Agora, eles existem em todos os terminais de passageiros do aeroporto. Ao solicitar um carro, o usuário será instruído a se dirigir até o ponto de encontro do terminal onde se encontra.

O plano é expandir esses espaços no futuro. “Futuramente disponibilizaremos uma área de espera com tomadas para você poder carregar o seu celular depois de uma viagem”, explica a empresa. Assim, a Uber marca presença dentro do aeroporto mais movimentado da América Latina.

Uma mudança na inteligência artificial do aplicativo deve diminuir o tempo de espera por um carro também. Motoristas que estejam deixando um passageiro no aeroporto serão conectados com maior agilidade a outro passageiro que esteja saindo de lá.

Mas o anúncio traz também um lado negativo. Qualquer corrida iniciada no aeroporto terá uma taxa extra de R$ 4,50. O valor será destinado, de forma integral, à administração do aeroporto. A Uber explica que não terá acesso a essa dinheiro, assim como acontece com a taxa municipal aplicada em São Paulo. É importante ressaltar que esse valor também não será descontado do pagamento ao motorista.

Para os motoristas

A principal mudança para os motoristas será a inauguração de uma área da Uber para que os motoristas aguardem. Serão permitidos somente motoristas parceiros da empresa e que estejam, de verdade, esperando por passageiros.

O espaço tem capacidade para 230 veículos. Os motoristas poderão usufruir de uma estrutura que tem área de descanso e banheiros. Em breve, será instalada uma central de atendimento aos motoristas para que tirem dúvidas e resolvam pequenos problemas.

O espaço, formal e organizado, deve substituir locais inapropriados que vinham sendo usados como ponto de espera pelos motoristas.

Esse é um dos pontos mais sensíveis. A Uber vem fazendo mudanças na fila virtual e no algoritmo que define as viagens. No início deste ano, a Folha de S.Paulo relatava casos de espera de até 12 horas em locais informais para que um motorista conseguisse uma corrida.