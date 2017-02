Smartphone da Multilaser tem tela de 5,8″ e 3 GB de RAM

São Paulo – O MS70, da Multilaser, é um smartphone com boa configuração e telona Full HD de 5,8 polegadas. Ele tem processador octa-core e memória RAM de 3 GB, que deve ser suficiente para rodar vários aplicativos ao mesmo tempo sem travamentos. O aparelho ainda vem com armazenamento interno de 32 GB e espaço para cartão microSD – um cartão de 32 GB acompanha o produto.

No quesito câmera, o MS70 tem uma principal com sensor de 16 MP e outra frontal com sensor de 8 MP (ambas com flash). Com Android 6.0 instalado, o dispositivo tem conexão 4G, espaço para dois chips de operadoras e uma bateria de 3.000 mAh. Disponível nas cores prata e dourado, o smartphone da Multilaser está à venda por 1.399 reais.