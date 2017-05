Movile lança app que reúne serviços e devolve dinheiro gasto

São Paulo – A Movile, empresa de tecnologia brasileira, está lançando um aplicativo que agrega serviços e devolve parte do dinheiro gasto para o cliente.

Chamado Rapiddo, o aplicativo já disponibiliza recarga de telefones pré-pagos, por meio do Rapiddo Recarga, e o delivery de pizzas do iFood em Campinas. Além disso, o usuário tem acesso a notícias de parceiros da marca e pode escutar músicas disponíveis no Superplayer, app da Movile.

Em breve, o Rapiddo irá disponibilizar os serviços de delivery de motoboy e de pedidos de táxi. Eduardo Henrique, gerente de negócios internacionais da Movile, disse a EXAME.com que o serviço de táxi será oferecido por meio de uma parceria com uma grande companhia do mercado.

Uma função bacana do app é que a cada compra feita, o usuário recebe 10% do valor em créditos–vale ressaltar que o dinheiro não pode ser transferido para uma conta ou para uso em outros aplicativos. Se o cliente fizer uma recarga de 50 reais pelo app, ganha 5 reais para serem usados em compras no futuro, por exemplo. O mesmo vale para o delivery de pizzas.

Segundo o Henrique, o plano da Movile é que o usuário possa utilizar qualquer serviço sem sair do app. Para que essa conexão aconteça, a empresa está integrando os serviços a partir de APIs. Assim, não é preciso ter uma conta em cada um dos aplicativos, basta ter uma conta do Rapiddo.

O aplicativo da Movile já está disponível para smartphones Android – em breve, usuários com iPhone também poderão baixar o app. Por enquanto, apenas os serviços de recarga de smartphone e de conteúdo (de música e de notícias) estão disponíveis para todo o Brasil. O delivery funciona apenas na região de Campinas, onde a empresa tem sede.

Eduardo Henrique conta que este é apenas o primeiro passo da empresa com relação ao Rapiddo. “Sempre fizemos investimentos em diversas áreas e isso é parte de um plano maior. O aplicativo vem para conectar todas as pontas.” Ele ainda ressalta que, estrategicamente, o lançamento do serviço é um caminho sem volta. “Estamos fazendo um investimento agressivo. O Brasil é apenas o começo.”

Empresas com portfólios similares ao da Movile já oferecem um serviço parecido em outros países. A PayTM, uma empresa indiana de pagamentos, lançou recentemente um aplicativo que une diversos serviços da empresa, como reserva de voos, pagamento de contas, compra de ingressos e recarga de smartphones.