Motorola lança Moto G com câmera dupla com preço competitivo

São Paulo – A Motorola lança nesta semana três novos smartphones no Brasil. O destaque é o Moto G5S Plus, o primeiro da categoria a ter câmera dupla–rivalizando com aparelhos como o Galaxy J7 Prime e o Zenfone 3. Seu preço sugerido é de 1.499 reais. A empresa lança também o Moto G5S, mais simples, e o seu novo topo de linha, o Moto Z2 Force, que tem tela inquebrável.

A câmera dupla do Moto G5S Plus conta com dois sensores de 13 megapixels que são usados para criar imagens que podem ter o efeito bokeh (fundo desfocado), selecionar pessoas ou cenários para ficarem em preto e branco e também rapidamente substituir o fundo de uma foto (colocando você, por exemplo, com o Coliseu de fundo).

Fora isso, o Moto G5S Plus conta com processador Snapdragon 625 octa-core, 3 GB de memória RAM, 32 GB de armazenamento, tela Full HD de 5,5”e TV digital. Um alternativa mais barata ao produto que também tem câmera dupla é o LG X Cam, vendido a 999 reais, mas com configuração de hardware inferior.

O Moto G5S é mais modesto e conta com processador quad-core Snapdragon 430, 2 GB de memória RAM, tela Full HD de 5,2” e 32 GB de espaço interno. Sua câmera principal é simples e tem 16 megapixels com foco automático por detecção de fase, que analisa o contraste da cena para determinar o foco e oferecer imagens tão nítidas quanto possível. A frontal tem 5 megapixels e flash LED. O preço sugerido do produto é de 1.099 reais.

O Moto Z2 Force Edition é o novo smartphone topo de linha da Motorola. Ele chega para rivalizar com o Galaxy S8, o LG G6 e o Xperia XZ Premium. Assim como o Moto G5s Plus, o produto tem câmera dupla com efeitos de software no app de câmera. Seus três principais diferenciais na categoria são a tela inquebrável de cinco camadas, mesma usada no Moto X Force de 2015, os 6 GB de memória RAM e o preço competitivo de 2.999 reais–mil reais abaixo da concorrência.

Como o XZ Premium, o processador do produto é Snapdragon 835, o mais avançado do momento. O espaço interno do smartphone da Motorola é de 64 GB e há suporte para cartões microSD. No entanto, o Moto Z2 Force Edition não possui entrada para fones de ouvido convencionais.

Todos os smartphones já estão disponíveis no mercado brasileiro. Novos acessórios moto Snaps para o Moto Z2 Force e para toda a família de smartphones Moto Z devem chegar em setembro para possibilitar filmagens em 360 graus e uma melhor experiência para jogos.

Vários Moto Gs

De acordo com Renato Arradi, gerente de produto da Motorola Brasil, os novos smartphones da linha Moto G5 não substituem os anteriores, mas sim complementam a família mais bem-sucedida da companhia. Hoje, há o Moto G5, G5 Plus e GS5 e GS5 Plus como modelos de 2017 e ainda é fácil encontrar no mercado os antecessores Moto G4 e G4 Plus. “Não estamos cortando a geração, estamos aumentado a família no meio do ano”, disse Arradi a EXAME.

O maior número de celulares intermediários no portfólio da fabricante acontece por conta do alto volume de vendas na faixa de preço próxima dos mil reais, segmento no qual a competição é cada vez mais acirrada. “Se você olhar a demanda de smartphones nessa faixa de preços de Moto Gs, ela é muito grande. Na faixa do Moto Z, isso já não acontece, não é um mercado tão grande para absorver uma grande variedade de produtos”, declarou o porta-voz.

Moto Snaps

Os acessórios Moto Snaps são compatíveis com todos os smartphones da linha Moto Z, incluindo o novo Moto Z2 Force Edition. A EXAME, a Motorola informou que o mais vendido nos últimos meses é o que tem um alto-falante de alta qualidade da JBL, seguido de perto pelo Snap que aumenta a capacidade da bateria.